فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

تحرير:أحمد سعيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.

وتمسك فايلر بالتعاقد مع النيجيري بليسينج إليكي المحترف ضمن صفوف فريق لوزيرن السويسري، مشيرًا إلى أنه يعرف قدراته جيدًا وسبق أن أشرف على تدريبه من قبل، ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية عالية. وطلب فايلر من إدارة الأهلي سرعة التعاقد مع الهاجم النيجيري، وفتح مسؤولو الأهلي خطوط اتصال بالنادي السويسري من أجل