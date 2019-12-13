تعرف على قائمة فوربس لأغنى شخصيات في العالم

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

جيف بيزوس مؤسس أمازون

أعلنت مجلة "فوربس" اليوم ترتيبها السنوي لأغنى 100 شخص بالعالم خلال2019، والتى تربع على عرشها "جيف بيزوس"، مؤسس ورئيس شركة أمازون، في المركز الأول، بقيمة ثروة بلغت 131 مليار دولار. وحل رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، 63 عاما، في المرتبة الثانية بإجمالي ثروة تقدر بـ96.5 مليار دولار، وفقا لآخر إحصائية لصافي ثروته وشركاته ومصادر دخله، واحتل رجل الأعمال الأمريكي وارن بافت، وأشهر مستثمر في بورصة نيويورك ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي بثروة 82.5 مليار دولار أمريكي، وكان أحتل رأس القائمة عام 2008.

فيما جاء الملياردير الفرنسي برنارد آرنو، مالك مجموعة LVMH العملاقة للموضة فى المرتبة الرابعة، بحوالى 76 مليار دولار.وبالمرتبة الخامسة جاء رجل الأعمال اللبنانى الأصل والمكسيسكى الجنسية "كارلوس سليم الحلو"، بإجمالي ثروة 64 مليار دولار، ويعمل في مجال الاتصالات.وفي المرتبة 6 جاء رجل الأعمال الإسباني أمانسيو