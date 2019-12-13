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تعرف على قائمة فوربس لأغنى شخصيات في العالم

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
جيف بيزوس مؤسس أمازون
جيف بيزوس مؤسس أمازون
أعلنت مجلة "فوربس" اليوم ترتيبها السنوي لأغنى 100 شخص بالعالم خلال2019، والتى تربع على عرشها "جيف بيزوس"، مؤسس ورئيس شركة أمازون، في المركز الأول، بقيمة ثروة بلغت 131 مليار دولار. وحل رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، 63 عاما، في المرتبة الثانية بإجمالي ثروة تقدر بـ96.5 مليار دولار، وفقا لآخر إحصائية لصافي ثروته وشركاته ومصادر دخله، واحتل رجل الأعمال الأمريكي وارن بافت، وأشهر مستثمر في بورصة نيويورك ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي بثروة 82.5 مليار دولار أمريكي، وكان أحتل رأس القائمة عام 2008.
فيما جاء الملياردير الفرنسي برنارد آرنو، مالك مجموعة LVMH العملاقة للموضة فى المرتبة الرابعة، بحوالى 76 مليار دولار.وبالمرتبة الخامسة جاء رجل الأعمال اللبنانى الأصل والمكسيسكى الجنسية "كارلوس سليم الحلو"، بإجمالي ثروة 64 مليار دولار، ويعمل في مجال الاتصالات.وفي المرتبة 6 جاء رجل الأعمال الإسباني أمانسيو
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جيف-بيزوس

تعرف على قائمة فوربس لأغنى شخصيات في العالم

أعلنت مجلة "فوربس" اليوم ترتيبها السنوي لأغنى 100 شخص بالعالم خلال2019، والتى تربع على عرشها "جيف بيزوس"، مؤسس ورئيس شركة أمازون، في المركز الأول، بقيمة ثروة بلغت 131 مليار دولار. وحل رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، 63 عاما، في المرتبة الثانية بإجمالي ثروة تقدر بـ96.5 مليار دولار، وفقا لآخر إحصائية لصافي ثروته وشركاته ومصادر دخله، واحتل رجل الأعمال الأمريكي وارن بافت، وأشهر مستثمر في بورصة نيويورك ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي بثروة 82.5 مليار دولار أمريكي، وكان أحتل رأس القائمة عام 2008.
بورصة (2)

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الخميس

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 686.64مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13358.47 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 250.69 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1360.44 نقطة.
حازم متولي - يتسلم جائزة تليكوم ريفيو

اتصالات مصر تفوز بجائزة أفضل مشغل للاتصالات بإفريقيا

تتويجًا لجهودها على مدار 12 عاما في تقديم أفضل خدمة لعملائها، فازت شركة «اتصالات مصر» بجائزة «أفضل مشغل اتصالات في القارة الإفريقية»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة «تيليكوم ريفيو» لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسختها الـ 13، وتأتي الجائزة تقديرا لجهود شركة اتصالات مصر الدائمة والمستمرة في تعزيز وتحسين آدائها، والتي وصلت إلى بناء ونشر واحدة من أقوى شبكات الاتصالات في مصر وإفريقيا.
وزارة-المالية

المالية: الحكومة جادة في خفض الدين العام إلى 83%

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الحكومة جادة في سعيها نحو خفض الدين العام، موضحا أن الحكومة تستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2020 إلى 83%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الخميس، لمناقشة موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
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