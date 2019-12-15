لمتبعي نظام الكيتو.. 6 عصائر يمكنك شربها على الفطار

قد يواجه الأشخاص الذين يفضلون تناول العصائر على وجبة الفطار مشكلة عند اتباعهم نظام الكيتو، ولحسن الحظ، هناك عصائر منخفضة الكربوهيدرات وتحمل عناصر غذائية تستمتع بها

تحرير:فيروز ياسر ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

عصائر لمتبعي الكيتو

أصبح نظام الكيتو من الأنظمة الغذائية الشائعة التي يتبعها العديد من الأشخاص، حيث يتضمن خفض كميات الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون التي تمدك بالسعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك، ويساعد هذا النظام الأطفال المصابين بالصرع على التحكم في النوبات التي تصيبهم، كما له علاقة بفقدان الوزن والتحكم في سكر الدم بشكل أفضل وخفض مستويات الكوليسترول. منذ أن حد نظام الكيتو من استهلاك الكربوهيدرات، فأصبحت العصائر التي تحتوي على مكونات عالية الكربوهيدرات مثل الفاكهة والزبادي والعسل والحليب غير مناسبة.

قد يواجه الأشخاص الذين يفضلون تناول العصائر على وجبة الفطار مشكلة عند اتباعهم نظام الكيتو، ولحسن الحظ، هناك عصائر منخفضة الكربوهيدرات وتحمل عناصر غذائية يمكنك أن تستمتع بها أثناء اتباعك الكيتو، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Healthline. 1- عصير الأفوكادو والتوت والسبانخ يعتبر الفراولة والتوت الأزرق