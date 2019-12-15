لمتبعي نظام الكيتو.. 6 عصائر يمكنك شربها على الفطار

قد يواجه الأشخاص الذين يفضلون تناول العصائر على وجبة الفطار مشكلة عند اتباعهم نظام الكيتو، ولحسن الحظ، هناك عصائر منخفضة الكربوهيدرات وتحمل عناصر غذائية تستمتع بها
أصبح نظام الكيتو من الأنظمة الغذائية الشائعة التي يتبعها العديد من الأشخاص، حيث يتضمن خفض كميات الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون التي تمدك بالسعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك، ويساعد هذا النظام الأطفال المصابين بالصرع على التحكم في النوبات التي تصيبهم، كما له علاقة بفقدان الوزن والتحكم في سكر الدم بشكل أفضل وخفض مستويات الكوليسترول.
منذ أن حد نظام الكيتو من استهلاك الكربوهيدرات، فأصبحت العصائر التي تحتوي على مكونات عالية الكربوهيدرات مثل الفاكهة والزبادي والعسل والحليب غير مناسبة.
قد يواجه الأشخاص الذين يفضلون تناول العصائر على وجبة الفطار مشكلة عند اتباعهم نظام الكيتو، ولحسن الحظ، هناك عصائر منخفضة الكربوهيدرات وتحمل عناصر غذائية يمكنك أن تستمتع بها أثناء اتباعك الكيتو، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Healthline.
1- عصير الأفوكادو والتوت والسبانخ
يعتبر الفراولة والتوت الأزرق
قد يواجه الأشخاص الذين يفضلون تناول العصائر على وجبة الفطار مشكلة عند اتباعهم نظام الكيتو، ولحسن الحظ، هناك عصائر منخفضة الكربوهيدرات وتحمل عناصر غذائية يمكنك أن تستمتع بها أثناء اتباعك الكيتو، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Healthline.
1- عصير الأفوكادو والتوت والسبانخ
يعتبر الفراولة والتوت الأزرق والأحمر، من الفواكه منخفضة الكربوهيدرات أكثر من الفاكهة الأخرى، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد في الهضم، وعندما تتناول التوت في العصير فإنك تحصل على كربوهيدرات صافية تصل إلى 9 جرام، وهذا ما تحتاجه على وجبة الفطار، لذا ضع كوبا من الماء، مع نصف كوب من التوت المجمد، ونصف ثمرة أفوكادو وكوبين من السبانخ ثم اخلطهم معا.
2- عصير الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني
استخدم مسحوق الكاكاو غير المحلى مع مزج زبدة الفول السوداني، فهذا العصير يمدك بـ 9 جرام من الكربوهيدرات سريعة الامتصاص، كما أن زبدة الفول السوداني تمد الجسم بالبروتين والدهون التي تساعد في الشعور بالشبع، لذا يمكنك خلط كوب من لبن اللوز مع ملعقتين من زبدة الفول السوداني وملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى، وربع كوب من الكريمة المخفوقة وكوب من الثلج.
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3- عصير الفراولة والكوسة والشيا
إذا أردت الحصول على عصير طعمه شهي ولا يتعارض مع نظام الكيتو، فيمكنك استبدال الخضروات الورقية بأخرى منخفضة الكربوهيدرات.
الكوسة من الخضروات الغنية بالألياف وفيتامين C، والعناصر القابلة للذوبان في الماء التي تعمل كمضادات للأكسدة لمحاربة الخلايا المدمرة التي تعمل على الإصابة بأمراض القلب وغيرها، لذا اخلط كوبا من الماء، مع نصف كوب من الفراولة المجمدة وكوب من الخيار و3 ملاعق من بذور الشيا، ثم تناول المشروب اللذيذ.
4- عصير جوز الهند والتوت الأزرق مع النعناع
الأعشاب والتوابل الأخرى مهمة في تحضير العصائر عندما لا تريد الحصول على محليات عالية في الكربوهيدرات مثل عسل النحل أو شراب الذرة.
باستخدام النعناع الأخضر الطازج والتوت الأرزق والحصول على جوز الهند، فإنك تحضر عصيرا مختلفا لائقا بنظام الكيتو من خلال مزجه بالهاند بلندر حتى يتم هرس المكونات جيدا.
5- عصير الليمون والخيار
عصائر نظام الكيتو التي يمكن تحضيرها من الحمضيات والخضروات تحمل الكثير من الماء الذي يعزز أداءك عند تناوله، كما أن الخيار على وجه الخصوص منخفض في الكربوهيدرات ويحتوي على كم كبير من الماء، لذا امزج عصير الليمون مع بذور الكتان والخيار والليمون لتحضير أفضل عصير يمكنك تناوله.
6- القرنبيط والشيكولاتة
القرنبيط من الخضروات المدهشة اللذيذة ومنخفضة الكربوهيدرات، وعندما تحضر عصير مكون من كوب من لبن اللوز أو جوز الهند، مع قطع من القرنبيط، وملعقة ونصف من مسحوق الكاكاو غير المحلى، فيمكنك الحصول على خليط قد يكون مختلفا بالنسبة لك لكنك ستحبه إذا كنت تتناول القرنبيط.
إذا كنت تفضل تناول العصائر على الفطار، وبحاجة إلى مشوربات مختلفة خلال اتباعك نظام الكيتو، فجميع العصائر السابقة لذيذة.