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لمتبعي نظام الكيتو.. 6 عصائر يمكنك شربها على الفطار

قد يواجه الأشخاص الذين يفضلون تناول العصائر على وجبة الفطار مشكلة عند اتباعهم نظام الكيتو، ولحسن الحظ، هناك عصائر منخفضة الكربوهيدرات وتحمل عناصر غذائية تستمتع بها
تحرير:فيروز ياسر ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
عصائر لمتبعي الكيتو
عصائر لمتبعي الكيتو
أصبح نظام الكيتو من الأنظمة الغذائية الشائعة التي يتبعها العديد من الأشخاص، حيث يتضمن خفض كميات الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون التي تمدك بالسعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك، ويساعد هذا النظام الأطفال المصابين بالصرع على التحكم في النوبات التي تصيبهم، كما له علاقة بفقدان الوزن والتحكم في سكر الدم بشكل أفضل وخفض مستويات الكوليسترول. منذ أن حد نظام الكيتو من استهلاك الكربوهيدرات، فأصبحت العصائر التي تحتوي على مكونات عالية الكربوهيدرات مثل الفاكهة والزبادي والعسل والحليب غير مناسبة.
قد يواجه الأشخاص الذين يفضلون تناول العصائر على وجبة الفطار مشكلة عند اتباعهم نظام الكيتو، ولحسن الحظ، هناك عصائر منخفضة الكربوهيدرات وتحمل عناصر غذائية يمكنك أن تستمتع بها أثناء اتباعك الكيتو، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Healthline. 1- عصير الأفوكادو والتوت والسبانخ يعتبر الفراولة والتوت الأزرق
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«F-factor diet».. نظام ثلاثي العناصر لفقدان الوزن

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل النظام الغذائي النباتي وحمية الكيتو ودايت الخمس وجبات، إضافة إلى نظام البحر المتوسط، وغيرها من الأنظمة الغذائية، التي تحاول مساعدة من يرغبون في فقدان الوزن، وآخر هذه الأنظمة الغذائية: نظام غذائي يعرف باسم "F-factor diet"، يعتمد على بعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف الغذائية والبروتينات الحيوانية، والكربوهيدرت المعقدة، لذا عليك باختيار ما يناسبك، للحفاظ على صحة الجسم، وفقدان الوزن في نفس الوقت، نقلًا عن "timesofindia".
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لمحبي الأرز.. يمكنك تناوله مع الخضار للحفاظ على وزنك

يعتبر الأرز من الأطعمة الأساسية في كل وجبة، توجد أنواع عديدة للأرز، ولكن أشهرها الأرز الأبيض والبني والبسمتي، لكل نوع مذاق رائع، كما يعد من الوجبات الرئيسية في كل البلاد العربية، وبالرغم من ذلك، يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، لأنه غني بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، ولكن يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، أثناء محاولاتك لفقدان الوزن، من خلال تناوله مع كمية معقولة من الخضراوات الطازجة، الغنية بالألياف، مما يؤدي إلى زيادة الشبع، نقلًا عن "timesofindia".
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تجنب الـ«سناك».. اخسر وزنك قبل الكريسماس

باقي أقل من شهر على الاحتفال بالكريسماس؛ لهذا يستعد العديد من الأشخاص للحصول على وزن مثالي لارتداء الملابس التي تليق بالاحتفال، وغالبًا ما يلجأ البعض إلى الديتوكس الذي يخلّص الجسم من السموم ويساعد على زيادة معدلات الحرق. بعض الأشخاص يشعرون بأنهم بحاجة إلى الجلوس في "الساونا" أو تناول العصائر الطبيعية، وحتى تجويع أنفسهم ليكونوا أكثر نحافة، ومع ذلك تقودك سوزي بريل، إخصائية التغذية، إلى نقاش مهم حول استبدال التركيز على النظام الغذائي بالديتوكس الذي يزيل سموم الجسم. وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
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اترك الدواء جانبا وتناول مشروب الجزر لعلاج السعال

من المحتمل أنك سمعت عن أن الجزر من الخضراوات الجيدة لصحة عينيك، ولكن قد لا تكون سمعت عن أنه قد يكون علاجا طبيعيا للسعال. الأمر مفاجئ؟ الجزر مكون عظيم قادر على إزالة البلغم، ولهذا يمكنك تحضير شُربة الجزر التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك تناول الجزر كثمرة. معظم أدوية السعال تحتوي على مُحليات صناعية ومواد حافظة، ولهذا فإن مشروب الجزر الخالي من السموم لديه نفس التأثير ومذاقه أفضل من مذاق الدواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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تناول الثوم يعزز صحة الأمعاء ويساعد على العيش طويلا

كشف الباحثون أن تناول الثوم هو المفتاح الرئيسي لتعزيز صحة الأمعاء وعيش حياة أطول، كما أنه مكون شائع في الخبز والشُّربة، وهذه الأصناف تحتوي على مستويات عالية من الألياف التي تعزز البكتيريا الجيدة. يعمل الثوم على طرد بكتيريا الأمعاء الضارة التي تسبب مشكلات صحية؛ كالسرطان والخرف، بالإضافة إلى السمنة والأمراض العقلية. كما أوضح إيريك جلاسين، مؤلف مشارك في الدراسة، أن تناول مستويات عالية من الخضراوات والقليل من السكر وسيلة جيدة لصحة الأمعاء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
شوربة الطماطم

الطماطم مفضلة لأطفالك؟.. اصنعي منها شوربة على مائدتك

الطماطم من الخضروات الأساسية التي لا بد من تواجدها في ثلاجتك، حيث إنها إضافة لذيذة إلى بعض الأطعمة، كما هناك أصناف تعتمد اعتمادا كاملا على الطماطم كالطبيخ. وإذا كنتِ تبحثين عن اصناف جديد لتحضيرها، وخاصة أن الجو اصبح باردا قليلا، فستكون الشوربة من الأطباق الرئيسية على المائدة في وجبة الغداء، فغالبا لم تصنعي من قبل شوربة الطماطم أو حتى سمعتي عنها، لذا استعدي لتحضيرها لعائلتك كصنف جديد لن يختلف عليه شخصان أبدا، خاصة وأن مكوناتها بسيطة وجيمعها من داخل مطبخك دون الحاجة إلى شراء أي منها.
الخروشوف باللحمة والموتزريلا

الخرشوف غني بالحديد.. حضريه لأسرتك على الغداء

على الرغم من شكله غير المألوف، لكن الخرشوف الموجود وسط الأنواع المختلفة من الخضروات مهدر حقه، فالكثير يعرفونه لكن لا يدركون قيمته الصحية والعناصر الغذائية التي يحملها. الخرشوف موجود في كل بلدان العالم، وخاصة الدول العربية، وبالطبع تختلف مسمياته في بعض الدول، فقلب تلك الثمرة له طعم مميز خاصة عند حشوه باللحم المفروم والتركيز على إضافات أخرى. إذا لم تحضري الخرشوف على مائدتك من قبل، فيمكنك شرائه وتحضيره باللحم المفروم والمضاف إليه جبن الموتزريلا.
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