تحسين الهضم.. فوائد بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون

مزيج من بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون بمثابة مضادات رائعة للحموضة، وبالتالي يساعد هذا الخليط في الحد من أعراض عسر الهضم، وانتفاخ البطن، والتشنج والحرقة.
يتميز عصير الليمون بالعديد من الفوائد، على سبيل المثال التعزيز من صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في فقدان الوزن والحد من الالتهابات، والوقاية من السرطان، كما يتميز بخصائص مضادة للسرطان، على الجانب الآخر بيكربونات الصوديوم تعرف بفوائدها المتعددة، بما في ذلك، تبييض الأسنان والتخلص من حروق الشمس، إضافة إلى المساعدة في توحيد لون البشرة، والتخلص من القشرة، فمن المؤكد أن دمج هذين العنصرين سيكون مفيدًا بشكل كبير للصحة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "organicfacts".
يعتبر خليط بيكربونات الصودا مع عصير الليمون علاج فعال بشكل كبير، لعدد من المشكلات الصحية والعلاجية، بما في ذلك التخلص من سموم الجسم، وتوازن درجة الحموضة، إضافة إلى التحسين من عملية الهضم، والمساعدة في التعزيز من صحة القلب، وحماية الجلد، والوقاية من الأمراض المزمنة، يمكنك تحضير بيكربونات الصودا وعصير
يعتبر خليط بيكربونات الصودا مع عصير الليمون علاج فعال بشكل كبير، لعدد من المشكلات الصحية والعلاجية، بما في ذلك التخلص من سموم الجسم، وتوازن درجة الحموضة، إضافة إلى التحسين من عملية الهضم، والمساعدة في التعزيز من صحة القلب، وحماية الجلد، والوقاية من الأمراض المزمنة، يمكنك تحضير بيكربونات الصودا وعصير الليمون من خلال إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا على نصف ليمونة، مع كوب من المياه المعدنية، وتأكد من شرب هذا على معدة فارغة في الصباح، حتى تتمكن من الاستمتاع بفوائده طوال اليوم، وما يلي بعض من الفوائد الأخرى لهذا الخليط:
1-توازن مستويات الحموضة
غالبًا ما يتجاهل الأشخاص أهمية خفض مستويات الحمض في الجسم ، ولكن الحفاظ على درجة الحموضة المتوازنة أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، تُعرف بيكروبنات الصودا كعامل قلوي يمكنه خفض مستويات الحمض، ويقلل بالتالي من حالات مرضية مثل حرقة المعدة وعسر الهضم، فحامض الستريك الموجود في الليمون له تأثير قلوي بمجرد هضمه!
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2-العناية البشرة
وفقا لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية ، فإن عصير الليمون هو مشروب عالي التأكسد، يمكن أن تقلل الكميات الكبيرة من مضادات الأكسدة وحمض الستريك من الإجهاد التأكسدي، وتمنع الآثار السلبية للجذور الحرة في الجسم أيضًا، وبالتالي يفيد البشرة بشكل كبير، ويمكن أن يبطئ علامات الشيخوخة ، ويقلل من ظهور البقع الشمسية والتجاعيد ، ويمنح بشرتك توهجًا صحيًا.
3-فقدان الوزن
لا يوجد رابط مباشر بين استخدام بيكروبنات الصودا وعصير الليمون وفقدان الوزن ، ولكن هناك أدلة على أن بيكربونات الصوديوم يمكن أن توفر المزيد من الطاقة أثناء التدريبات، هذه الطاقة المتزايدة والنشاط اليومي، يعزز بشكل كبير من عملية التمثيل الغذائي، حتى خلال فترات الراحة بين التدريبات، وبالتالي قد يعزز من فقدان الوزن.
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4-يتميز بخصائص مطهرة
يُعرف عصير الليمون منذ فترة طويلة بأنه مادة مدرة للبول ويمكنه تحفيز الجسم على التبول، وبالتالي طرد السموم الزائدة والأملاح والدهون والماء، لذا يعتبر مفيد بشكل كبير للكلى، حيث يمكن أن يقلل من الضغط على الأعضاء ويضمن أن جسمك يحافظ على مستوى منخفض من السموم.
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5-تحسين الهضم
مزيج من بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون بمثابة مضادات رائعة للحموضة، وبالتالي ساعد هذا الخليط في الحد من أعراض عسر الهضم، وانتفاخ البطن، والتشنج والحرقة، كما يمكن لعصير الليمون وبيكربونات الصوديوم، التعزيز من صحة الأمعاء بشكل ملحوظ.
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6-صحة القلب
أظهرت الأبحاث أن مياه الشرب الممزوجة بيكربونات الصوديوم يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول "الضار"، وتحسين مستويات الكوليسترول الحميد، وهذا بدوره يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.