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تحسين الهضم.. فوائد بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون

مزيج من بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون بمثابة مضادات رائعة للحموضة، وبالتالي يساعد هذا الخليط في الحد من أعراض عسر الهضم، وانتفاخ البطن، والتشنج والحرقة.
تحرير:إسراء سليمان ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
عصير الليمون
عصير الليمون
يتميز عصير الليمون بالعديد من الفوائد، على سبيل المثال التعزيز من صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في فقدان الوزن والحد من الالتهابات، والوقاية من السرطان، كما يتميز بخصائص مضادة للسرطان، على الجانب الآخر بيكربونات الصوديوم تعرف بفوائدها المتعددة، بما في ذلك، تبييض الأسنان والتخلص من حروق الشمس، إضافة إلى المساعدة في توحيد لون البشرة، والتخلص من القشرة، فمن المؤكد أن دمج هذين العنصرين سيكون مفيدًا بشكل كبير للصحة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "organicfacts".
يعتبر خليط بيكربونات الصودا مع عصير الليمون علاج فعال بشكل كبير، لعدد من المشكلات الصحية والعلاجية، بما في ذلك التخلص من سموم الجسم، وتوازن درجة الحموضة، إضافة إلى التحسين من عملية الهضم، والمساعدة في التعزيز من صحة القلب، وحماية الجلد، والوقاية من الأمراض المزمنة، يمكنك تحضير بيكربونات الصودا وعصير
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دواء جديد لسرطان الثدي منخفض الآثار الجانبية

قال العلماء أن الدواء الجديد الذي يوصف ويباع تحت اسم Arimidex يجب أن يكون الخيار الأول للنساء خلال فترة انقطاع الطمث لتقليل تطور الأمراض الخبيثة. وأوضح الباحثون أن النساء الأكبر سنا يمكنهن خفض خطر سرطان الثدي إلى النصف من خلال الحصول على الحبوب أثناء خصوعهن للعلاج الهرموني، وذلك لأن زيادة هرمون الاستروجين النسائي نتيجة تحول الاندروجين إلى استروجين يساعد في نمو الأورام، لذلك فإن الدواء يوقف تلك العملية، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان المميت، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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هل يتساقط شعر الأطفال؟ 4 حالات مرضية تعرف عليها

تعتبر المشكلات الجلدية من أكثر الحالات المرضية المزعجة، التي يعاني منها العديد من الأشخاص، تؤثر بشكل كبير على البشرة وفروة الرأس، لذا يوجد بعض الأشخاص يعانون من الثعلبة وتساقط الشعر والصلع، ولكن هل تعلم أن الأطفال أيضًا عرضة لتساقط الشعر؟ يتعرض الأطفال لحالات مرضية، تؤدي إلى فقدان الشعر، على سبيل المثال "تساقط الشعر الكربي"، و"سعفة الرأس"، وغيرها من المشكلات المرضية الأخرى، لذا يجب الحفاظ على صحة الطفل، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky.com".
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جفاف الفم وضيق التنفس.. 6 أعراض لاضطرابات القلق

القلق من المشكلات التي تواجه جميع الأشخاص بلا استثناء ولكن تظهر أعراضها ومضاعفتها بنسب متفاوتة، كآلام الصدر وضيق التنفس بالإضافة إلى العصبية الزائدة. في البداية عليك معرفة ما هو القلق؟.. هو عبارة عن حالة من الخوف والارتباك أو التخوف، ويمكن أن تكون هذه المشاعر حول أي موقف حقيقي أو يمكن أن تحدث كنتيجة لحدث معين، وعليك التعرف على علامات الإجهاد لتحديد مشاعر القلق والتعامل معها بأفضل شكل. من المهم ملاحظة الفرق بين الهلع العرضي واضطراب القلق، لكن في الحقيقة هناك قلق مزمن الذي يتداخل معك في كل شيء بحياتك اليومية.
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«F-factor diet».. نظام ثلاثي العناصر لفقدان الوزن

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل النظام الغذائي النباتي وحمية الكيتو ودايت الخمس وجبات، إضافة إلى نظام البحر المتوسط، وغيرها من الأنظمة الغذائية، التي تحاول مساعدة من يرغبون في فقدان الوزن، وآخر هذه الأنظمة الغذائية: نظام غذائي يعرف باسم "F-factor diet"، يعتمد على بعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف الغذائية والبروتينات الحيوانية، والكربوهيدرت المعقدة، لذا عليك باختيار ما يناسبك، للحفاظ على صحة الجسم، وفقدان الوزن في نفس الوقت، نقلًا عن "timesofindia".
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لمحبي الأرز.. يمكنك تناوله مع الخضار للحفاظ على وزنك

يعتبر الأرز من الأطعمة الأساسية في كل وجبة، توجد أنواع عديدة للأرز، ولكن أشهرها الأرز الأبيض والبني والبسمتي، لكل نوع مذاق رائع، كما يعد من الوجبات الرئيسية في كل البلاد العربية، وبالرغم من ذلك، يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، لأنه غني بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، ولكن يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، أثناء محاولاتك لفقدان الوزن، من خلال تناوله مع كمية معقولة من الخضراوات الطازجة، الغنية بالألياف، مما يؤدي إلى زيادة الشبع، نقلًا عن "timesofindia".
فوائد الكراوية

«الكراوية» ليست للصغار فقط.. مفيدة لمرضى السكري

التوابل لا تعطي مذاقا رائعا للطعام فقط، بل إنها أيضًا متعددة الاستخدامات؛ فعلى سبيل المثال، الكركم يعمل بفاعلية كبيرة في علاج السرطان، لأنه يحتوي على مركب فعال يعرف باسم "الكركمين"، ومضاد قوي للالتهابات، كما يساعد على فقدان الوزن، والسيطرة على مرض السكري، ولكن هل تعلم أن الكراوية أيضًا جيدة للصحة؟ نعم، هى تعزز من صحة الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، ويرجع ذلك إلى أنها تحتوي على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health line".
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تساقط الشعر والإمساك| 5 آثار سلبية للصيام المتقطع

الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية المتبعة لدى العديد من الأشخاص، ويتمثل في تناول كميات محددة من الطعام، ولكن على فترات متقطعة، وتوجد العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها لك؛ على سبيل المثال، فقدان الوزن ومحاربة الالتهابات وتعزيز هرمون النمو، إضافة إلى إعادة إصلاح الخلايا التالفة، والوقاية من مضاعفات مرض السكري، وعلى الرغم من أنه متعدد الفوائد، فإن بعض متبعي هذه الحمية يتعرضون لآثار جانبية؛ على سبيل المثال، الشعور بالجوع المستمر والإرهاق، نقلًا عن "health 24".
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