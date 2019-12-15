تحسين الهضم.. فوائد بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون

مزيج من بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون بمثابة مضادات رائعة للحموضة، وبالتالي يساعد هذا الخليط في الحد من أعراض عسر الهضم، وانتفاخ البطن، والتشنج والحرقة.

تحرير:إسراء سليمان ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

عصير الليمون

يتميز عصير الليمون بالعديد من الفوائد، على سبيل المثال التعزيز من صحة الجهاز الهضمي، والمساعدة في فقدان الوزن والحد من الالتهابات، والوقاية من السرطان، كما يتميز بخصائص مضادة للسرطان، على الجانب الآخر بيكربونات الصوديوم تعرف بفوائدها المتعددة، بما في ذلك، تبييض الأسنان والتخلص من حروق الشمس، إضافة إلى المساعدة في توحيد لون البشرة، والتخلص من القشرة، فمن المؤكد أن دمج هذين العنصرين سيكون مفيدًا بشكل كبير للصحة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "organicfacts".

يعتبر خليط بيكربونات الصودا مع عصير الليمون علاج فعال بشكل كبير، لعدد من المشكلات الصحية والعلاجية، بما في ذلك التخلص من سموم الجسم، وتوازن درجة الحموضة، إضافة إلى التحسين من عملية الهضم، والمساعدة في التعزيز من صحة القلب، وحماية الجلد، والوقاية من الأمراض المزمنة، يمكنك تحضير بيكربونات الصودا وعصير