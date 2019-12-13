مورينيو عن تمديد عقد كلوب: أخبار سارة للجميع

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

مورينيو

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن تجديد يورجن كلوب لعقده مع ليفربول مشيرًا إلى أن امتلاك مديرين فنيين مثل كلوب في الدوري الإنجليزي هو أمر سار، وقال مورينيو في المؤتمر التحضيري لمباراة ولفرهامبتون: "توقيع كلوب لعقد جديد مع ليفربول يعني أنهم سعداء، فلو لم يكونوا كذلك لما منحوا كلوب عقدًا جديدًا، أخبار سارة لجمهور الريدز واللاعبين وكذلك لبريميرليج الذي يرغب دائمًا في امتلاك الأفضل". وعن داني روز لاعب الفريق قال: "لست قلقًا بشأن عقده، لديه نحو 18 شهرًا متبقية، لو أنّ عقده سينتهي في يونيو أو يوليو المقبل لكان الأمر مقلقًا".

وتابع مورينيو: "أرغب في العمل أكثر لكن أحتاج للوقت لإنجاز العمل، وحتى الآن لم أمتلك الوقت الكافي، أنا أشكو كل يوم لأنني لا أستطيع القيام بتدريبات محددة، ولذلك أحب الفترات التحضيرية وحينما يأتي يناير سيكون لدينا جدول مزدحم وبعدها نحصل على أسبوع راحة في فبراير، هذا ما أحتاج له". وعن الميركاتو الشتوي،



وتابع مورينيو: "أرغب في العمل أكثر لكن أحتاج للوقت لإنجاز العمل، وحتى الآن لم أمتلك الوقت الكافي، أنا أشكو كل يوم لأنني لا أستطيع القيام بتدريبات محددة، ولذلك أحب الفترات التحضيرية وحينما يأتي يناير سيكون لدينا جدول مزدحم وبعدها نحصل على أسبوع راحة في فبراير، هذا ما أحتاج له".



وعن الميركاتو الشتوي، قال: "نحن لن نتعاقد مع مدافعين بسبب استقبال أهداف عديدة في الفترة الأخيرة، فالأمر لا يتعلق باللاعبين، ولكنّه عملية تحول يمر بها الفريق".



كما أشار مورينيو لهزيمة بايرن ميونخ: "لقد استفدنا من اللقاء وأرحنا عددًا من اللاعبين مثل كين وديلي آلي وفيرتونخين وأورييه ولو كانوا في أفضل حالة بدنية لشاركوا في اللقاء، وربما النتيجة كانت أفضل".



واختتم تصريحاته: "نحن نتطور بشكل كبير، ولا يزال لدينا القدرة على المضي قدمًا أكثر بسبب المواهب التي نمتلكها".