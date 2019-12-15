فوائد أوراق الجوافة.. خفض الوزن والسكر في الدم

تواجه العديد من النساء آلام الدورة الشهرية التي تشمل التقلصات وآلام المعدة، وهناك دليل علمي قوي على أن أوراق الجوافة لديها فعالية في تخفيف الحساسية للألم
الجوافة من الفاكهة التي تنتشر بشكل كبير في فصلي الخريف والشتاء، وتحمل عناصر غذائية يحتاجها الجسم، كما لديها قدرة شفائية وعلاجية، وعند الحصول على الجوافة من الاشجار فإنها تباع بأوراقها إلى التجار، وما يغفل عنه الكثيرون أن تلك الأوراق لها فوائد عظيمة بخلاف الثمرة نفسها.
فالجوافة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الألياف، وهناك الكثير من الدراسات العلمية التي كشفت الآثار الإيجابية لاستخدام وتناول الجوافة وأوراقها، لذا يمكنك التعرف على فوائد أوراق الجوافة وفقا لما ذكره موقع healthline.
1- ربما تساعد في خفض مستويات السكر في الدم
كشفت بعض الأدلة العلمية أن أوراق الجوافة يمكنها أن تحسن من نسبة السكر في الدم، فعندما حصلت الحيوانات في معامل الاختبار عليها تحسنت مستويات السكر، وتم التحكم في الأنسولين، وهذا الأمر جيدا بالنسبة لمرضى السكري أو من هم عرضة له.
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1- ربما تساعد في خفض مستويات السكر في الدم
كشفت بعض الأدلة العلمية أن أوراق الجوافة يمكنها أن تحسن من نسبة السكر في الدم، فعندما حصلت الحيوانات في معامل الاختبار عليها تحسنت مستويات السكر، وتم التحكم في الأنسولين، وهذا الأمر جيدا بالنسبة لمرضى السكري أو من هم عرضة له.
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وبالرغم أن هناك القليل من الدراسات التي أقامها الباحثون على البشر حول تأثير ورق الجوافة على نسبة السكر في الدم، ولكن كان لدى هؤلاء الأشخاص نتائج إيجابية خاصة لمرضى السكر من النوع 2.
2- تعزيز صحة القلب
ربما تساعد الجوافة في تعزيز صحة القلب بكل الطرق، حيث يعتقد العديد من العلماء أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة وفيتامين C في أوراق الجوافة تحمي القلب من الدمار وتحافظ على صحة الشرايين.
كما أن المستويات العالية من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في الجوافة تعملان على تحسين صحة القلب، وذلك لأن لهما دور في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار وارتفاع الجيد منه.
3- تخفيف أعراض الدورة الشهرية
تواجه العديد من النساء آلام الدورة الشهرية التي تشمل التقلصات وآلام المعدة، وهناك دليل علمي قوي على أن أوراق الجوافة لديها فعالية في تخفيف الحساسية للألم والتقلصات، لذا يمكن شرب أوراق الجوافة مثل الأعشاب.
4- لديها فوائد للجهاز الهضمي
تعتبر الجوافة مصدر ممتاز للألياف الغذائية، وعندما تتناولها فإنها تساعد في حركة الأمعاء الجيدة ومنع الإمساك، وعند تناولك ثمرة جوافة واحدة أو مشروب من الأوراق فيحصل الجسم على 12% من الألياف اليومية.
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أظهرت الدراسات الحديثة، أن تناول أوراق الجوافة يساعد في إبطال مفعول الميكروبيوم الضار بالمعدة والذي قد يسبب الإسهال في كثير من الأحيان.
4- المساعدة في خسارة الوزن
تعتبر الجوافة من الأطعمة الصديقة لفقدان الوزن، حيث تحتوي الثمرة الواحدة على 37 سعر حراري، كما أنها منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف، وهذا الأمر ينطبق بالمثل على أوراقها، فإذا أردت الحصول على مشروب منخفض الكربوهيدرات ويخفض الوزن يمكنك شرب شاي أوراق الجوافة.
5- لها تأثير مضاد للسرطان
لأوراق الجوافة تأثيرات مضادة للسرطان، حيث توقف نمو الخلايا السرطانية، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة بها تساهم في تدمير الجذور الحرة المسؤولة عن ظهور السرطان، وكشفت إحدى الدراسات أن الحصول على زيت الجوافة من الأوراق يوقف الخلايا السرطانية وتعمل كعلاج.
6- تقوية المناعة
المستويات المنخفضة من فيتامين C مرتبط بارتفاع العدوى والإصابة بالانفلونزا والبرد، وأوراق الجوافة فعالة للحصول على فيتامين C اللازم لتقوية الجهاز المناعي من أجل محاربة الفيروسات والعدوى التي تدخل إلى الجسم.
7- جيدة للبشرة
أوراق الجوافة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي لها دور مهم في صحة البشرة، حيث تحمي مضادات الأكسدة الجلد من التجاعيد والخطوط الدقيقة والشيخوخة المبكرة، كما أنها تعالج حب الشباب عند تطبيقها على البشرة مباشرة.