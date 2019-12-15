فوائد أوراق الجوافة.. خفض الوزن والسكر في الدم

تواجه العديد من النساء آلام الدورة الشهرية التي تشمل التقلصات وآلام المعدة، وهناك دليل علمي قوي على أن أوراق الجوافة لديها فعالية في تخفيف الحساسية للألم

تحرير:فيروز ياسر ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أوراق الجوافة

الجوافة من الفاكهة التي تنتشر بشكل كبير في فصلي الخريف والشتاء، وتحمل عناصر غذائية يحتاجها الجسم، كما لديها قدرة شفائية وعلاجية، وعند الحصول على الجوافة من الاشجار فإنها تباع بأوراقها إلى التجار، وما يغفل عنه الكثيرون أن تلك الأوراق لها فوائد عظيمة بخلاف الثمرة نفسها. فالجوافة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الألياف، وهناك الكثير من الدراسات العلمية التي كشفت الآثار الإيجابية لاستخدام وتناول الجوافة وأوراقها، لذا يمكنك التعرف على فوائد أوراق الجوافة وفقا لما ذكره موقع healthline.

1- ربما تساعد في خفض مستويات السكر في الدم كشفت بعض الأدلة العلمية أن أوراق الجوافة يمكنها أن تحسن من نسبة السكر في الدم، فعندما حصلت الحيوانات في معامل الاختبار عليها تحسنت مستويات السكر، وتم التحكم في الأنسولين، وهذا الأمر جيدا بالنسبة لمرضى السكري أو من هم عرضة له. اقرأ أيضا:السبانخ.. من خضراوات