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فوائد أوراق الجوافة.. خفض الوزن والسكر في الدم

تواجه العديد من النساء آلام الدورة الشهرية التي تشمل التقلصات وآلام المعدة، وهناك دليل علمي قوي على أن أوراق الجوافة لديها فعالية في تخفيف الحساسية للألم
تحرير:فيروز ياسر ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
أوراق الجوافة
أوراق الجوافة
الجوافة من الفاكهة التي تنتشر بشكل كبير في فصلي الخريف والشتاء، وتحمل عناصر غذائية يحتاجها الجسم، كما لديها قدرة شفائية وعلاجية، وعند الحصول على الجوافة من الاشجار فإنها تباع بأوراقها إلى التجار، وما يغفل عنه الكثيرون أن تلك الأوراق لها فوائد عظيمة بخلاف الثمرة نفسها. فالجوافة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الألياف، وهناك الكثير من الدراسات العلمية التي كشفت الآثار الإيجابية لاستخدام وتناول الجوافة وأوراقها، لذا يمكنك التعرف على فوائد أوراق الجوافة وفقا لما ذكره موقع healthline.
1- ربما تساعد في خفض مستويات السكر في الدم كشفت بعض الأدلة العلمية أن أوراق الجوافة يمكنها أن تحسن من نسبة السكر في الدم، فعندما حصلت الحيوانات في معامل الاختبار عليها تحسنت مستويات السكر، وتم التحكم في الأنسولين، وهذا الأمر جيدا بالنسبة لمرضى السكري أو من هم عرضة له. اقرأ أيضا:السبانخ.. من خضراوات
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الكرفس-الإفرنجي بالفول-الأخضر

الألياف والأسماك.. أطعمة تساعدك على محاربة السرطان

اتباع نظام غذائي صحي من الأمور التي يجب أن تجعلها روتينًا للحياة؛ وذلك من أجل صحتك النفسية والجسدية، كما أن التركيز على الأطعمة الصحية يحميك من كل الأمراض، خاصة الأورام الخبيثة؛ لهذا دائمًا ينصح الخبراء بتناول المغذيات وجعلها جزءًا أساسيا لمحاربة السرطان. قالت إخصائية التغذية فينسيت كاندرويناتا، إن 35% من السرطانات المختلفة مرتبطة بعوامل التغذية، وليس هناك طعام محدد يمكن أن يمنع المرض، بل مزيج من العناصر الغذائية التي يمكنك الحصول عليها من الأصناف المختلفة، يصنع الفارق.
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«يحمي من قرحة المعدة».. ركز على تناول حليب جوز الهند

جوز الهند من الأطعمة التي لديها مذاق رائع حيث يمكن إضافته إلى الحلويات على وجه الخصوص وهناك بعض الدول التي تضيفه إلى الأطعمة المالحة، كما ينمو في المناطق الاستوائية منذ أكثر من 4500 سنة ويتم استخدامه نظرا لمذاقه والفوائد الصحية التي يتمتع بها. يحتوي جوز الهند الذي يُعتبر من الفواكه على الماء والدهون الصحية، كما يمكن استخدامه في صنع حليب جوز الهند وزيت جوز الهند، وعند الحديث عن حليب جوز الهند فيجب المعرفة أنه بديل جيد للحليب البقري، لذا تعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Boldsky.com.
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