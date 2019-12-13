فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد
تحرير:محمد جمال
١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
فالفيردي
تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد".
وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة".
وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".
وتحدث فالفيردي عن أنباء عودة بيدرو رودريجيز لبرشلونة من جديد: "بيدرو لاعب تاريخي في برشلونة، لكنه لاعب بنادٍ آخر في الوقت الحالي وعلينا احترامه، ولكن سنرى ما يحدث بعد ذلك".
وأوضح فالفيردي: "عندما يحين وقت سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية يبدأ الحديث عن الراحلين والوافدين".
وعن موقف آرثر ميلو قال:
وتحدث فالفيردي عن أنباء عودة بيدرو رودريجيز لبرشلونة من جديد: "بيدرو لاعب تاريخي في برشلونة، لكنه لاعب بنادٍ آخر في الوقت الحالي وعلينا احترامه، ولكن سنرى ما يحدث بعد ذلك".
وأوضح فالفيردي: "عندما يحين وقت سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية يبدأ الحديث عن الراحلين والوافدين".
وعن موقف آرثر ميلو قال: "لقد عاد من البرازيل وهو يعاني من بعض المشاكل في منطقة العانة، ولم يشارك في التدريبات وأشك بأن يكون متواجدًا أمام سوسيداد".
و اختتم عن موقف فيدال من الرحيل قال: "الجميع يتحدث والسوق لم يفتح نوافذه بعد، لدينا ثلاث مباريات مهمة قبل نهاية العام وفيدال لاعب بفريقنا وسنرى ما سيحدث".
وينتظر البلوجرانا مواجهتين من العيار الثقيل في الدوري الإسباني، حيث يواجه ريال سوسيداد على ملعب الأخير غدًا، ثم يلتقي غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأربعاء.