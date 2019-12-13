رياضة

فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
فالفيردي
فالفيردي
تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد". وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة". وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".
وتحدث فالفيردي عن أنباء عودة بيدرو رودريجيز لبرشلونة من جديد: "بيدرو لاعب تاريخي في برشلونة، لكنه لاعب بنادٍ آخر في الوقت الحالي وعلينا احترامه، ولكن سنرى ما يحدث بعد ذلك". وأوضح فالفيردي: "عندما يحين وقت سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية يبدأ الحديث عن الراحلين والوافدين". وعن موقف آرثر ميلو قال:
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كهربا

كهربا يعلق عبر تويتر على انتقاله للأهلي

علق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على انضمامه لكتيبة القلعة الحمراء، اليوم الجمعة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة. وقال لاعب أفيش البرتغالي والزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه". أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
محمد- صلاح‎

محمد صلاح يخسر لقب أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال

شهد تصويت اختيار أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال خسارة محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في الجولة الأخيرة، من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والذي أحرزه في شباك فريق ريد بول سالزبورج النمساوي. وجاء هدف صلاح في المركز الرابع، بعد ترشيح هدفه في شباك الفريق النمساوي بجانب كل من هدف الجزائري حسام عوار لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي في مرمى لابيزيج الألماني، بالإضافة لهدف فيليبي لويس لاعب أتليكو مدريد الإسباني في مرمى لوكومتيف موسكو الروسي، وهدف داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.
برشلونة-وريال-مدريد (5)

الشرطة الإسبانية تعلق على اقتحام ملعب الكلاسيكو

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة إن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليجا) المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ستضمن عدم تأثرها بالاحتجاجات التي تطالب باستقلال إقليم كتالونيا المقرر لها في اليوم ذاته، وأوضح إدوارد سالينت رئيس شرطة إقليم كتالونيا في تصريحات للصحفيين اليوم: "سيتم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي وضباط أمن داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".
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برشلونة-وريال-مدريد (5)

الشرطة الإسبانية تعلق على اقتحام ملعب الكلاسيكو

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة إن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليجا) المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ستضمن عدم تأثرها بالاحتجاجات التي تطالب باستقلال إقليم كتالونيا المقرر لها في اليوم ذاته، وأوضح إدوارد سالينت رئيس شرطة إقليم كتالونيا في تصريحات للصحفيين اليوم: "سيتم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي وضباط أمن داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".
كارفخال

كارفخال: سنذهب للكامب نو لحصد الـ3 نقاط

علق دانى كارفخال، الظهير الإيمن لفريق ريال مدريد، على مواجهة برشلونة فى لقاء الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن هدف الملكي خلال المواجهة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى تحقيق الفوز فقط. وقال كارفخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي آخر، سواء تهديدات أو أي شيء". أضاف مدافع المرينجي قائلا: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، وخاصة أن اللعب على المستايا سيكون صعبا للغاية".
برشلونة - ريال مدريد

استعدادًا للكلاسيكو.. بيان جديد من الاتحاد الإسباني

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًّا، قبل مواجهة الكلاسيكو الذي يجمع فريق برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، والمقرر إقامتها في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب «كامب نو»، بعدما شهدت الساعات الماضية اضطرابات بشأن إقامة المباراة، وهددت جبهة «تسونامي الديمقراطية» المطالبة باستقلال كتالونيا بالتجهيز لوقفة احتجاجية قبل ساعات قليلة من موعد إقامة اللقاء، الذي كان مقررًا له في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب أمنية، بسبب الاحتجاجات التي أقيمت في إقليم كتالونيا.
برشلونة- وريال مدريد‎

اتجاه لتأجيل الكلاسيكو بسبب تسونامي

أفادت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع أن يتم تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بسبب الاضطرابات المدنية في كتالونيا، وكان من المقرر أن يقام يوم 26 أكتوبر الماضي، ولكن الاحتجاجات الواسعة المتعلقة بحركة الاستقلال في كتالونيا، تسببت في تأجيل المباراة حتى 18 ديسمبر، بعدما وافق ريال مدريد وبرشلونة في نوفمبر الماضي على اقتراح الليجا. وأفاد موقع "جول" الإسباني بأن هناك نية لتأجيل الكلاسيكو من جديد بعدما قامت حركة تدعى "تسونامي" بإصدار بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
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