فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

فالفيردي

تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد". وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة". وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".

وتحدث فالفيردي عن أنباء عودة بيدرو رودريجيز لبرشلونة من جديد: "بيدرو لاعب تاريخي في برشلونة، لكنه لاعب بنادٍ آخر في الوقت الحالي وعلينا احترامه، ولكن سنرى ما يحدث بعد ذلك". وأوضح فالفيردي: "عندما يحين وقت سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية يبدأ الحديث عن الراحلين والوافدين". وعن موقف آرثر ميلو قال: