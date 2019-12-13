الشرطة الإسبانية تعلق على اقتحام ملعب الكلاسيكو

تحرير:أحمد سعيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

برشلونة وريال مدريد

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة إن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليجا) المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ستضمن عدم تأثرها بالاحتجاجات التي تطالب باستقلال إقليم كتالونيا المقرر لها في اليوم ذاته، وأوضح إدوارد سالينت رئيس شرطة إقليم كتالونيا في تصريحات للصحفيين اليوم: "سيتم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي وضباط أمن داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".

وأكد إدوارد على أن الشرطة مستعدة لكل الاحتمالات لكنها لا تعتقد إقدام المحتجين على محاولة اجتياح الملعب خلال المباراة. وكانت المباراة مقررًا إقامتها في 26 أكتوبر الماضي، وتم تأجيلها بناء على طلب رابطة الدوري بسبب مخاوف أمنية عقب احتجاجات في كتالونيا. ودعت جماعة مؤيدة لاستقلال كتالونيا للاحتجاج قبل