جريمة

«قوله تعالى خدني».. القبض على المتهمة بتعذيب طفلها

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م
متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية
"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
وأمر النائب العام نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده. وتستمع النيابة إلى أقوال والد الطفل، بعدما أرشدت عنه والدته بمنطقة الطالبية، حيث تبين وجود الطفل ومن عنفته، واتضح
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والد-الطفل-مروان (2)

والد «طفل التعذيب»: أمه متوحشة.. وهطالب بالكشف عن قواها العقلية

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الداخلية تكشف كذب اتهام عاطل لضابط باقتحام شقته وسبه

شكوى وردت إلى قطاع التفتيش بمديرية أمن الجيزة، أفاد مقدمها بتضرره من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضرراً معنوياً، ليوجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة فحص الشكوى تنسيقا مع الأجهزة المعنية بالوزارة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق ووفق الاستراتيجية الموضوعة بتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وحسن معاملتهم داخل المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية.
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«شماريخ على فيسبوك».. الشرطة تكشف حيلة عامل بالمطرية

تصدى ضباط مباحث القاهرة وإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى مخطط شخصين بطرح كمية من الألعاب النارية للبيع، البداية كانت برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.
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أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

بـ100 ألف جنيه.. قصة فتاة عرضت طفلها للبيع على الإنترنت

ضربت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بكل القيم والأعراف عرض الحائط، عندما عرضت جنينها من السفاح للبيع على شبكة الإنترنت مقابل 100 ألف جنيه، لتقع في قبضة ضباط مباحث الآداب، بعدما رصدت الإدارة العامة بقيادة اللواء خالد عبد العزيز مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للآداب، عرض طفل للبيع على شبكة الإنترنت.. وتوصلت تحريات فريق بحث بقيادة العميد عماد عكاشة نائب مدير الإدارة، والعميد أحمد طاهر مدير فرع النشاط الداخلى بمباحث الآداب، إلى أن الفتاة تدعى "ف. ع." 22 عاما، عرضت طفل للبيع حملت به سفاحا.
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«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
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مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
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جثة على حافة الترعة..كواليس جريمة كشفتها صدفة بالهرم

العاشرة صباح اليوم الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة المريوطية، كعادته كل صباح خرج "محمود" مستقلا سيارته في طريقه إلى محل عمله مارا بالقرب من ترعة المريوطية في سيناريو يومي متكرر، تبدلت أحداثه ذلك الصباح لدة ملاحظته رجل وسيدة يتخلصان من جوال "شكارة" بداخلها جسم غريب وفور رؤيتهما له بادرا بالهرب بعدما بدت عليهما علامات الارتباك، مما دفعه لمطاردتهما بسيارته حتى تمكن من ضبطهما والتحفظ عليهما بمساعدة المارة واستدعاء قوات الأمن بقسم شرطة الهرم وضباط الفرقة.
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