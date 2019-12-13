«قوله تعالى خدني».. القبض على المتهمة بتعذيب طفلها

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

متهمة - أرشيفية

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.

وأمر النائب العام نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده. وتستمع النيابة إلى أقوال والد الطفل، بعدما أرشدت عنه والدته بمنطقة الطالبية، حيث تبين وجود الطفل ومن عنفته، واتضح