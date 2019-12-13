التضامن: نتابع تحقيقات «طفل التعذيب».. وجاهزون لإلحاقه بدار رعاية

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إنها تتابع باهتمام بالغ واقعة تعذيب الطفل مروان ع. ن. والتي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، مؤكدة في بيان اليوم الجمعة، أنها كلفت معاونها للرعاية علاء عبد العاطي بمتابعة الواقعة، وهو موجود حاليا بصحبة الطفل "مروان" والأم ووالد الطفل بسرايا النيابة، بعد إلقاء القبض على الأم، مشيرة إلى أن الوزارة في انتظار قرار النيابة العامة بشأن الطفل، وأنها على استعداد لاستلام الطفل وإلحاقه بدار رعاية مناسبة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل حال أمرت النيابة العامة بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد نجحت في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة. وأمر النائب العام نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق فيما رصدته وحدة