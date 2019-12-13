والد «طفل التعذيب»: أمه متوحشة.. وهطالب بالكشف عن قواها العقلية

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.

«التحرير» تواصلت مع "عادل ن."، والد الطفل مروان، وقال: "حد اتصل بيا قالي فيه فيديو لابنك وعامل ضجة على السوشيال ميديا، وبعدين لقيتها اتصلت بيا بتهددني"، كاشفا أنه انفصل عن "تهاني" والدة "مروان" منذ عامين ونصف ومتزوج من آخرى ولديه 4 أولاد. وأضاف والد الطفل الذي يعمل مدير إدارة اتصالات في

«التحرير» تواصلت مع "عادل ن."، والد الطفل مروان، وقال: "حد اتصل بيا قالي فيه فيديو لابنك وعامل ضجة على السوشيال ميديا، وبعدين لقيتها اتصلت بيا بتهددني"، كاشفا أنه انفصل عن "تهاني" والدة "مروان" منذ عامين ونصف ومتزوج من آخرى ولديه 4 أولاد.

وأضاف والد الطفل الذي يعمل مدير إدارة اتصالات في شركة بترول بمحافظة السويس: "كنت بدفع لها النفقة الشهرية ومعايا مستندات بكده، لأن النفقة بتتخصم من مرتبي، ومن سنتين لا شوفته ولا بسمع صوته غير من بعيد لما كانت هي بتكلمنا وتشتمنا".

وعن طريقة تعذيب زوجته السابقة لطفله كما ظهر بالفيديو، قال: "هي مختلة عقليا، وأنا هطالب بالكشف عن قواها العقلية، لأن مفيش واحدة عاقلة تعمل في ابنها كده، أنا شوفت منها سواد خلال الـ3 سنين اللي كانت فيهم على ذمتي، لما كانت بتغضب كانت بتبقى متوحشة حتى لو المشكلة تافهة".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إنها تتابع باهتمام بالغ واقعة تعذيب الطفل مروان ع. ن. والتي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، مؤكدة في بيان اليوم الجمعة، أنها كلفت معاونها للرعاية علاء عبد العاطي بمتابعة الواقعة، وهو موجود حاليا بصحبة الطفل "مروان" والأم ووالد الطفل بسرايا النيابة، بعد إلقاء القبض على الأم.

وأشارت والي، إلى أن الوزارة في انتظار قرار النيابة العامة بشأن الطفل، وأنها على استعداد لاستلام الطفل وإلحاقه بدار رعاية مناسبة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل حال أمرت النيابة العامة بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد نجحت في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.

وأمر النائب العام نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

وتستمع النيابة إلى أقوال والد الطفل، بعدما أرشدت عنه والدته بمنطقة الطالبية، حيث تبين وجود الطفل ومن عنفته، واتضح أن الطفل يدعى "مروان"، وأن الأخيرة هي أمه، وتم اصطحابهما وأختا له من أمه تواجدت معهما، إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم، وما زالت التحقيقات مستمرة.