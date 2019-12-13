محمد صلاح يخسر لقب أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

محمد صلاح

شهد تصويت اختيار أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال خسارة محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في الجولة الأخيرة، من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والذي أحرزه في شباك فريق ريد بول سالزبورج النمساوي. وجاء هدف صلاح في المركز الرابع، بعد ترشيح هدفه في شباك الفريق النمساوي بجانب كل من هدف الجزائري حسام عوار لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي في مرمى لابيزيج الألماني، بالإضافة لهدف فيليبي لويس لاعب أتليكو مدريد الإسباني في مرمى لوكومتيف موسكو الروسي، وهدف داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاع صلاح أكثر من فرصة هدف محقق خلال لقاء سالزبورج، لكن في الدقيقة الـ58 استغل خطأ فادحا من الدفاع في إعادة الكرة للحارس، ليحصل عليها في أقصى الزاوية اليمنى، وسدد الكرة في الزاوية الضيقة، لتسكن الشباك بطريقة رائعة. وحصل على جائزة أفضل هدف أولمو لاعب الفريق الكرواتي، حيث جاء هدفه في المركز الأول، وجاء