رياضة

محمد صلاح يخسر لقب أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
شهد تصويت اختيار أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال خسارة محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في الجولة الأخيرة، من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والذي أحرزه في شباك فريق ريد بول سالزبورج النمساوي. وجاء هدف صلاح في المركز الرابع، بعد ترشيح هدفه في شباك الفريق النمساوي بجانب كل من هدف الجزائري حسام عوار لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي في مرمى لابيزيج الألماني، بالإضافة لهدف فيليبي لويس لاعب أتليكو مدريد الإسباني في مرمى لوكومتيف موسكو الروسي، وهدف داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأضاع صلاح أكثر من فرصة هدف محقق خلال لقاء سالزبورج، لكن في الدقيقة الـ58 استغل خطأ فادحا من الدفاع في إعادة الكرة للحارس، ليحصل عليها في أقصى الزاوية اليمنى، وسدد الكرة في الزاوية الضيقة، لتسكن الشباك بطريقة رائعة. وحصل على جائزة أفضل هدف أولمو لاعب الفريق الكرواتي، حيث جاء هدفه في المركز الأول، وجاء
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كهربا يعلق عبر تويتر على انتقاله للأهلي

علق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على انضمامه لكتيبة القلعة الحمراء، اليوم الجمعة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة. وقال لاعب أفيش البرتغالي والزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه". أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
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الشرطة الإسبانية تعلق على اقتحام ملعب الكلاسيكو

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة إن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليجا) المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ستضمن عدم تأثرها بالاحتجاجات التي تطالب باستقلال إقليم كتالونيا المقرر لها في اليوم ذاته، وأوضح إدوارد سالينت رئيس شرطة إقليم كتالونيا في تصريحات للصحفيين اليوم: "سيتم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي وضباط أمن داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".
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فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد

تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد". وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة". وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".
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مسئول بسالزبورج: ليفربول يسعى لضم مينامينو

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، على دخول ليفربول في مفاوضات معهم بشأن ضم تاكومي مينامينو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو، إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبي الفريق". وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة ميرور اعتزام إدارة الريدز التعاقد مع ميانمينو، حيث نشرت تقريرًا كشفت فيه عن أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.
محمد صلاح

هدف محمد صلاح مرشح لجائزة الأفضل في دوري الأبطال

رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هدف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، في مرمى أر بي سالزبورج النمساوي، للفوز بجائزة هدف الجولة في بطولة دوري أبطال أوروبا. وحقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، سجلهما نابي كيتا ومحمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.
يورجن كلوب

كلوب يتغى بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه أمام فريق سالزبورج في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لكنه لم يسجل الفرص التي كان يسجلها في المعتاد، هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير". وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.
يورجن كلوب

كلوب: مباراة سالزبورج نهائي بالنسبة لليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن لقاء الريدز وسالزبورج النمساوي في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن اللقاء يعتبر «نهائي» بالنسبة له. وقال كلوب: "نابولي كانوا في أفضل حالاتهم، وكذلك سالزبورج، استطاعوا الخروج بنتيجتين مهمتين أمامنا، لكننا نملك مباراة تعد بمثابة نهائي للجميع، ونحضر لها على هذا الأساس". وأكمل المدير الفني للريدز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "سالزبورج فريق قوي، لكن الأخبار الجيدة أننا أقوياء أيضًا، وهذا ما سنقدمه في الغد".
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