كهربا يعلق عبر تويتر على انتقاله للأهلي

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

كهربا

علق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على انضمامه لكتيبة القلعة الحمراء، اليوم الجمعة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة. وقال لاعب أفيش البرتغالي والزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه". أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقًا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي. ويتقاضى محمود كهربا صاحب الـ25 عامًا، 9 ملايين في الموسم