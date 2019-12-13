رياضة

كهربا يعلق عبر تويتر على انتقاله للأهلي

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
كهربا
كهربا
علق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على انضمامه لكتيبة القلعة الحمراء، اليوم الجمعة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة. وقال لاعب أفيش البرتغالي والزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه". أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقًا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي. ويتقاضى محمود كهربا صاحب الـ25 عامًا، 9 ملايين في الموسم
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محمد صلاح يخسر لقب أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال

شهد تصويت اختيار أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال خسارة محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في الجولة الأخيرة، من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والذي أحرزه في شباك فريق ريد بول سالزبورج النمساوي. وجاء هدف صلاح في المركز الرابع، بعد ترشيح هدفه في شباك الفريق النمساوي بجانب كل من هدف الجزائري حسام عوار لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي في مرمى لابيزيج الألماني، بالإضافة لهدف فيليبي لويس لاعب أتليكو مدريد الإسباني في مرمى لوكومتيف موسكو الروسي، وهدف داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.
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الشرطة الإسبانية تعلق على اقتحام ملعب الكلاسيكو

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة إن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليجا) المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ستضمن عدم تأثرها بالاحتجاجات التي تطالب باستقلال إقليم كتالونيا المقرر لها في اليوم ذاته، وأوضح إدوارد سالينت رئيس شرطة إقليم كتالونيا في تصريحات للصحفيين اليوم: "سيتم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي وضباط أمن داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".
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فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد

تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد". وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة". وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".
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فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
خالد-الغندور (1)

الغندور يكشف سر تأجيل الأهلي الاعلان عن صفقة كهربا

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن سبب تأجيل مسؤولو الأهلي لصفقة محمود "كهربا" أمس الخميس لصباح اليوم، وقال الغندور في مقطع مصور قام بنشره على حسابه الشخصي بالفيسبوك: "أعلن الأهلي رسميًا التعاقد مع كهربا صباح اليوم، عاوز أكشف عن سيناريوهات بسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، والأهلي أجل الإعلان عن التعاقد مع كهربا بميعاد متفق عليه، قالوا قبل ما نعلن عنه بيوم أو يومين من ماتش الزمالك وبيراميدز، نستنى الماتش يخلص علشان يكون الزمالك اتغلب أو عمل نتيجة سلبية، وبعدها نعلن أن كهربا راح الأهلي وبكدة نكون بنخلص على الزمالك".
عصام الحضري

عصام الحضري يهنئ «كهربا» بعد انضمامه للأهلي

علق عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، على إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
كهربا (2)

الأهلي يكشف موعد انضمام كهربا للتدريبات الجماعية

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد انضمام الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا"، والذي وقع للقلعة الحمراء تميهدًا للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، وجاء انتقال اللاعب لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن كهربا سينتظم غدًا السبت، في مران الأهلي على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادًا لمباراة حرس الحدود، ضمن مواجهات الدوري الممتاز.
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