راشفورد يعلق على مقارنته بكريستيانو رونالدو

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

ماركوس راشفورد

علق ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونتايد الإنجليزي، على مقارنته مع كريستيانو رونالدو لاعب الشياطين الحمر وريال مدريد سابقًا ويوفنتوس حاليًا، وأشار راشفورد إلى أن المقارنة مع أساطير اليونايتد مثل رونالدو وغيرهم أمر لا مفر منه، لكنه يبحث عن تطوير نفسه كلاعب بعيدًا عن أي شيء. وقال راشفورد خلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس " الإنجليزية: "أعتقد أن أي لاعب مهاجم، منذ أن تأتي، يقارنونك دومًا بالمهاجمين الذين كانوا في الماضي، وهو شيء لا يمكنك فعلا الحصول عليه كثيرًا".

وأضاف: "كل ما تحاول فعله هو تقديم أفضل ما عندك في الملعب، الناس في الخارج سيتحدثون عنك، سيكون الأمر مشابهًا لـ الأجيال القادمة، سترى اللاعبين الشباب الآخرين القادمين الآن، يحصلون على تلك المقارنة في المستقبل، دائمًا ما سيتم مقارنتهم بالمهاجمين الآخرين". وأوضح راشفورد: "أعتقد الناس دائمًا ما تحب أن