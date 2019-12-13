رياضة

راشفورد يعلق على مقارنته بكريستيانو رونالدو

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م
ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد
علق ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونتايد الإنجليزي، على مقارنته مع كريستيانو رونالدو لاعب الشياطين الحمر وريال مدريد سابقًا ويوفنتوس حاليًا، وأشار راشفورد إلى أن المقارنة مع أساطير اليونايتد مثل رونالدو وغيرهم أمر لا مفر منه، لكنه يبحث عن تطوير نفسه كلاعب بعيدًا عن أي شيء. وقال راشفورد خلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس " الإنجليزية: "أعتقد أن أي لاعب مهاجم، منذ أن تأتي، يقارنونك دومًا بالمهاجمين الذين كانوا في الماضي، وهو شيء لا يمكنك فعلا الحصول عليه كثيرًا".
وأضاف: "كل ما تحاول فعله هو تقديم أفضل ما عندك في الملعب، الناس في الخارج سيتحدثون عنك، سيكون الأمر مشابهًا لـ الأجيال القادمة، سترى اللاعبين الشباب الآخرين القادمين الآن، يحصلون على تلك المقارنة في المستقبل، دائمًا ما سيتم مقارنتهم بالمهاجمين الآخرين". وأوضح راشفورد: "أعتقد الناس دائمًا ما تحب أن
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إنتر على بعد خطوة من حسم ضم جيرو من تشيلسي

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سولسكاير: راشفورد قريب من مستوى رونالدو

أشاد المدرب النرويجي لفريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بمهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، بعد العروض المميزة التي يقدمها مع الشياطين الحمر هذا الموسم، وأخرها قيادته لليونايتد لحسم الديربي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، مؤكدًا على امتلاكه لقدرات عالية تمكنه من الوصول إلى مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصل لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 22 عاما إلى 13 هدفا في آخر 14 مباراة مع ناديه وبلاده وقال سولسكاير إنه يرى تشابها بين راشفورد والبرتغالي رونالدو الذي سجل 118 هدفا في 292 مباراة مع يونايتد خلال الفترة 2003-2009.
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جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام اليونايتد

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سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة بهدفين لهدف في ديربي مدينة مانشستر ضد نظيره مانشستر اليونايتد، مساء اليوم السبت في لقاء القمة بالأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت علي ملعب الاتحاد (معقل الستيزنز). فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، استقبل هدفين في أول نصف ساعة، حيث تقدم ماركوس راشفورد بهدف في الدقيقة 23، ونجح راشفورد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 من زمن اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
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اليونايتد يكبد توتنهام الهزيمة الأولى مع مورينيو

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ،من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ماركوس راشفورد ثنائية اليونايتد، فيما سجل ديلي ألي هدف توتنهام الوحيد، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 21 نقطة يرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن.
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