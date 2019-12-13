بمشاركة زوجها.. كارمن سليمان تطرح كليب «بصاتك»

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

كارمن سليمان

طرحت المطربة كارمن سليمان، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بصاتك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وقد شاركها زوجها الملحن مصطفى جاد، بالظهور ضمن أحداث الكليب، والأغنية من كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والفيديو كليب من إخراج أمير الرواني، وتسجيل صوت ماهر صلاح، ومحمود أبو زيد. ومن أبرز أغاني كارمن سليمان "ما هي سهلة"، و"أناني" و"سلام"، و"حضن دافى"، و"لما تشوفك عيني"، و"ربنا يخليك لقلبي"، و"سطور حكايتي"، وتتر مسلسل "نصيبي وقسمتك". وتستعد كارمن لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، منتصف ديسمبر الحالي.

حملت الفنانة كارمن سليمان لقب "آراب أيدول"، بموسمه الأول، والذي شاركت به وهي في مرحلة الثانوية العامة، ومثل لها أهم خطوة في حياتها، وقدمت عددا من الأغاني في "آراب أيديول"، منها: "مين ده اللي نسيك"، و"مقادير"، و"أنا في انتظارك"، و"زي العسل"، و"متحاسبنيش"، و"سيدي وصالك". قدمت بعدها أولى ألبوماتها "أخباري"،