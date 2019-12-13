رياضة

رسميًّا.. ميلنر يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
جيمس ميلنر
جيمس ميلنر
وقع جيمس ميلنر لاعب ليفربول على تمديد عقده في آنفيلد حتى 2022، وكان صاحب القميص رقم 7 قد انضم إلى فريق الريدز في صفقة انتقال مجاني في صيف عام 2015، بعد رحيله عن مانشستر سيتي. وعقب التوقيع، تحدث ميلنر لموقع ليفربول، حيث قال: "لقد كنت محظوظًا باللعب في هذا النادي منذ أربعة أعوام ونصف، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب وطاقم التدريب، وأن أكون جزءًا من هذا النادي".
وأكمل اللاعب صاحب الـ33 عامًا: "لقد أجرينا مناقشات مع النادي وأردت البقاء واللعب مع ليفربول فهو مكان لا يصدق، ونحن فريق كرة قدم جيد جدًا ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في التحسن. من الواضح أن المدرب انتظر قبل أن يوقع عقده حتى يتأكد من توقيعي لعقدي، بحيث يجعلني أشعر بأنني أكثر أهمية". واختتم ميلنر في تصريحاته
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تشيلسي (2)

إنتر على بعد خطوة من حسم ضم جيرو من تشيلسي

اقترب نادي إنتر الإيطالي، من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي المقبل والمقرر له في شهر يناير المقبل، وذلك بالتعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي. وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر على وشك التوصل لاتفاق مع جيرو، لضمه في يناير المقبل، وأكدت الصحيفة الفرنسية خلال تقريرها، أن جيرو على وشك الانتهاء من اتفاقه حول شروطه الشخصية مع إدارة الفريق الإيطالي، الذي يضع الرتوش الأخيرة مع ناديه تشيلسي.
سيدات سلة الاهلي

إنتر كلوب يُقصي سيدات سلة الأهلي من كأس إفريقيا

سقط فريق سلة سيدات الأهلي في فخ الخسارة أمام نظيره إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 86- 85 في نصف نهائي كأس الأندية الإفريقية لكرة السلة. وتفوقت سيدات الفريق الأنجولي في الشوط الأول بنتيجة 51- 33، لكن سيدات الأهلي عدن للمباراة مرة أخرى، وتمكنَّ من العودة بنتيجة 71- 66، إلا أن الفريق الأنجولي حسم الفوز بالمباراة في آخر أربع ثوانٍ من اللقاء، ليتأهلن للمباراة النهائية من البطولة الإفريقية. وتلتقي سيدات الأهلي مع سبورتنج غدًا في الرابعة عصرا في مباراة تحديد المركز الثالث.
كهربا

الزمالك يسخر من انتقال كهربا للأهلي

سخر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، للأهلي، حيث نشر صورة لأشرف بن شرقي كتب عليها "الأكثر ترحيبًا"، وجاء في الصورة فأر يخرج من باب أحمر، وتم وضع تعليق عليها يحتوي على صور تبديل فأر بأسد في إشارة إلى كلمات الأغنية الشعبية "الدم الحر غير اللي فسد.. كان عندي فار بدلته بـ أسد". وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم الجمعة عن التعاقد مع لاعب الزمالك الهارب وأفيس البرتغالي السابق محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
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جوزيه مورينيو (7)

مورينيو عن تمديد عقد كلوب: أخبار سارة للجميع

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن تجديد يورجن كلوب لعقده مع ليفربول مشيرًا إلى أن امتلاك مديرين فنيين مثل كلوب في الدوري الإنجليزي هو أمر سار، وقال مورينيو في المؤتمر التحضيري لمباراة ولفرهامبتون: "توقيع كلوب لعقد جديد مع ليفربول يعني أنهم سعداء، فلو لم يكونوا كذلك لما منحوا كلوب عقدًا جديدًا، أخبار سارة لجمهور الريدز واللاعبين وكذلك لبريميرليج الذي يرغب دائمًا في امتلاك الأفضل". وعن داني روز لاعب الفريق قال: "لست قلقًا بشأن عقده، لديه نحو 18 شهرًا متبقية، لو أنّ عقده سينتهي في يونيو أو يوليو المقبل لكان الأمر مقلقًا".
مينامينو

مسئول بسالزبورج: ليفربول يسعى لضم مينامينو

علق كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي سالزبورج النمساوي، على دخول ليفربول في مفاوضات معهم بشأن ضم تاكومي مينامينو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو، إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبي الفريق". وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة ميرور اعتزام إدارة الريدز التعاقد مع ميانمينو، حيث نشرت تقريرًا كشفت فيه عن أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.
ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
كلوب وصلاح

كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على قرار إراحة عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة إيفرتون في الجولة الماضية من مواجهات الدوري الإنجليزي، إذ أراح كلوب الثنائي "المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو". وقال مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي لمواجهته المقبلة أمام بورنموث: "إنه الوقت الذي تحتاج فيه لإجراء بعض التغييرات، الأمر واضح، سنفعل ما تتطلبه الحالة التي نعيشها، والأمر مختلف عن لعبة فيفا أو بلايستيشن، عندما يحتاج اللاعبون للراحة، فهذا هو الأمر الواقع، سنحتاج حينها إلى إجراء بعض التغييرات".
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