رسميًّا.. ميلنر يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

جيمس ميلنر

وقع جيمس ميلنر لاعب ليفربول على تمديد عقده في آنفيلد حتى 2022، وكان صاحب القميص رقم 7 قد انضم إلى فريق الريدز في صفقة انتقال مجاني في صيف عام 2015، بعد رحيله عن مانشستر سيتي. وعقب التوقيع، تحدث ميلنر لموقع ليفربول، حيث قال: "لقد كنت محظوظًا باللعب في هذا النادي منذ أربعة أعوام ونصف، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب وطاقم التدريب، وأن أكون جزءًا من هذا النادي".

وأكمل اللاعب صاحب الـ33 عامًا: "لقد أجرينا مناقشات مع النادي وأردت البقاء واللعب مع ليفربول فهو مكان لا يصدق، ونحن فريق كرة قدم جيد جدًا ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في التحسن. من الواضح أن المدرب انتظر قبل أن يوقع عقده حتى يتأكد من توقيعي لعقدي، بحيث يجعلني أشعر بأنني أكثر أهمية". واختتم ميلنر في تصريحاته