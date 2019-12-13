رسميًّا.. ميلنر يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022

رسميًّا.. ميلنر يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022
تحرير:محمد جمال
١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
جيمس ميلنر
وقع جيمس ميلنر لاعب ليفربول على تمديد عقده في آنفيلد حتى 2022، وكان صاحب القميص رقم 7 قد انضم إلى فريق الريدز في صفقة انتقال مجاني في صيف عام 2015، بعد رحيله عن مانشستر سيتي.
وعقب التوقيع، تحدث ميلنر لموقع ليفربول، حيث قال: "لقد كنت محظوظًا باللعب في هذا النادي منذ أربعة أعوام ونصف، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب وطاقم التدريب، وأن أكون جزءًا من هذا النادي".
وأكمل اللاعب صاحب الـ33 عامًا: "لقد أجرينا مناقشات مع النادي وأردت البقاء واللعب مع ليفربول فهو مكان لا يصدق، ونحن فريق كرة قدم جيد جدًا ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في التحسن. من الواضح أن المدرب انتظر قبل أن يوقع عقده حتى يتأكد من توقيعي لعقدي، بحيث يجعلني أشعر بأنني أكثر أهمية".
واختتم ميلنر في تصريحاته
وأكمل اللاعب صاحب الـ33 عامًا: "لقد أجرينا مناقشات مع النادي وأردت البقاء واللعب مع ليفربول فهو مكان لا يصدق، ونحن فريق كرة قدم جيد جدًا ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في التحسن. من الواضح أن المدرب انتظر قبل أن يوقع عقده حتى يتأكد من توقيعي لعقدي، بحيث يجعلني أشعر بأنني أكثر أهمية".
واختتم ميلنر في تصريحاته لموقع ليفربول: "بعد الفوز بكأس العام الماضي (دوري الأبطال)، كان من الممكن أن نتوقف ونخلد للراحة، ولكننا اتخذنا طريقًا آخر، هناك طريق طويل لنقطعه الآن، سنواصل السعي للتحسن وتحقيق النجاح والألقاب لهذا النادي".
شارك ميلنر في 198 مباراة مع الريدز حتى الآن حيث، سجل 25 هدفًا، وشارك في خمس نهائيات مع الفريق، بما في ذلك الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.