جريمة

«العيال والساطور».. مقتل شاب على يد جيرانه في حلوان

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
سكين - أرشيفية
سكين - أرشيفية
تعدى شقيقان على جارهما بـ"ساطور"، وأصاباه بثلاث طعنات؛ ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته، وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، باستقبال "أحمد. م"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم بحلوان، جثة هامدة ومصابا بجرح قطعي في الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه واثنين من جيرانه، وكشفت التحريات أن مشاجرة بسبب لهو الأطفال، سرعان ما تطورت إلى تعدي المتهمين خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض "ساطور" وإصابته؛ ما أدى إلى وفاته.
تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد البنداري والمقدم أحمد الشربيني، من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة "سيد. م"، وشقيقه "محمود". وكشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه إصابته بـ3 طعنات في القدم، أدت إحداها لقطع الشريان الفخذي المتصل بالقلب، إذ تسبب في حدوث نزيف شديد نتج عنه الوفاة. وكشفت معاينة مفتش
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والد-الطفل-مروان (2)

والد «طفل التعذيب»: أمه متوحشة.. وهطالب بالكشف عن قواها العقلية

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
المتهمة (2)

«قوله تعالى خدني».. القبض على المتهمة بتعذيب طفلها

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الداخلية تكشف كذب اتهام عاطل لضابط باقتحام شقته وسبه

شكوى وردت إلى قطاع التفتيش بمديرية أمن الجيزة، أفاد مقدمها بتضرره من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضرراً معنوياً، ليوجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة فحص الشكوى تنسيقا مع الأجهزة المعنية بالوزارة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق ووفق الاستراتيجية الموضوعة بتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وحسن معاملتهم داخل المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية.
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«شماريخ على فيسبوك».. الشرطة تكشف حيلة عامل بالمطرية

تصدى ضباط مباحث القاهرة وإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى مخطط شخصين بطرح كمية من الألعاب النارية للبيع، البداية كانت برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.
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كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.
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ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة وبحوزتهم قطع أثرية. أكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية المعنية قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، مدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، موجه أول بالتربية والتعليم، ميكانيكي بالاشتراك فيما بينهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والاتجار فى القطع الأثرية، وحيازتهم لعدد من تلك القطع الآثرية، متخذين من مسكن الأول مقراً للاتجار في الآثار.
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مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
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قطعها «حتت» بالسيف.. كواليس قتل فرارجي لزوجته بالهرم

خلافات ومشاكل وغيرة بين عامل بمحل فراخ عمره 41 عاما وزوجته، انتهت بجريمة بشعة بمنطقة الهرم، بعدما انهال عليها بـ"سيف" وفي أقل من نصف ساعة قطع جسدها داخل غرفة النوم التي تحولت إلى بركة من الدماء، ثم فر هاربا من مسرح الجريمة. البداية كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بقيام فرارجي بقتل زوجته وتقطيع جسدها بآلة حادة بدائرة القسم، وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهم كان متغيبًا عن منزله منذ 3 أيام وعند عودته تعدى على زوجته بواسطة "سيف" لوجود خلافات بينهما وسدد لها عدة طعنات0
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