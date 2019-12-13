«العيال والساطور».. مقتل شاب على يد جيرانه في حلوان

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

سكين - أرشيفية

تعدى شقيقان على جارهما بـ"ساطور"، وأصاباه بثلاث طعنات؛ ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته، وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، باستقبال "أحمد. م"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم بحلوان، جثة هامدة ومصابا بجرح قطعي في الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه واثنين من جيرانه، وكشفت التحريات أن مشاجرة بسبب لهو الأطفال، سرعان ما تطورت إلى تعدي المتهمين خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض "ساطور" وإصابته؛ ما أدى إلى وفاته.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد البنداري والمقدم أحمد الشربيني، من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة "سيد. م"، وشقيقه "محمود". وكشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه إصابته بـ3 طعنات في القدم، أدت إحداها لقطع الشريان الفخذي المتصل بالقلب، إذ تسبب في حدوث نزيف شديد نتج عنه الوفاة. وكشفت معاينة مفتش