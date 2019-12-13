رياضة

الزمالك يسخر من انتقال كهربا للأهلي

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
كهربا
كهربا
سخر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، للأهلي، حيث نشر صورة لأشرف بن شرقي كتب عليها "الأكثر ترحيبًا"، وجاء في الصورة فأر يخرج من باب أحمر، وتم وضع تعليق عليها يحتوي على صور تبديل فأر بأسد في إشارة إلى كلمات الأغنية الشعبية "الدم الحر غير اللي فسد.. كان عندي فار بدلته بـ أسد". وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم الجمعة عن التعاقد مع لاعب الزمالك الهارب وأفيس البرتغالي السابق محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقًا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي. ويتقاضى محمود كهربا صاحب الـ25 عامًا، 9 ملايين في الموسم
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تشيلسي (2)

إنتر على بعد خطوة من حسم ضم جيرو من تشيلسي

اقترب نادي إنتر الإيطالي، من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي المقبل والمقرر له في شهر يناير المقبل، وذلك بالتعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي. وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر على وشك التوصل لاتفاق مع جيرو، لضمه في يناير المقبل، وأكدت الصحيفة الفرنسية خلال تقريرها، أن جيرو على وشك الانتهاء من اتفاقه حول شروطه الشخصية مع إدارة الفريق الإيطالي، الذي يضع الرتوش الأخيرة مع ناديه تشيلسي.
سيدات سلة الاهلي

إنتر كلوب يُقصي سيدات سلة الأهلي من كأس إفريقيا

سقط فريق سلة سيدات الأهلي في فخ الخسارة أمام نظيره إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 86- 85 في نصف نهائي كأس الأندية الإفريقية لكرة السلة. وتفوقت سيدات الفريق الأنجولي في الشوط الأول بنتيجة 51- 33، لكن سيدات الأهلي عدن للمباراة مرة أخرى، وتمكنَّ من العودة بنتيجة 71- 66، إلا أن الفريق الأنجولي حسم الفوز بالمباراة في آخر أربع ثوانٍ من اللقاء، ليتأهلن للمباراة النهائية من البطولة الإفريقية. وتلتقي سيدات الأهلي مع سبورتنج غدًا في الرابعة عصرا في مباراة تحديد المركز الثالث.
جيمس-ميلنر (2)

رسميًّا.. ميلنر يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022

وقع جيمس ميلنر لاعب ليفربول على تمديد عقده في آنفيلد حتى 2022، وكان صاحب القميص رقم 7 قد انضم إلى فريق الريدز في صفقة انتقال مجاني في صيف عام 2015، بعد رحيله عن مانشستر سيتي. وعقب التوقيع، تحدث ميلنر لموقع ليفربول، حيث قال: "لقد كنت محظوظًا باللعب في هذا النادي منذ أربعة أعوام ونصف، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب وطاقم التدريب، وأن أكون جزءًا من هذا النادي".
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كهربا

كهربا يعلق عبر تويتر على انتقاله للأهلي

علق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على انضمامه لكتيبة القلعة الحمراء، اليوم الجمعة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة. وقال لاعب أفيش البرتغالي والزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه". أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
احمد-شوبير (5)

شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة محمود كهربا

أعلن أحمد شوبير الإعلامي بقناة أون سبورت، أن النادي الأهلي سيعلن عن صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، بنهاية اليوم. وأكد أحمد شوبير خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن النادي الأهلي قام بتأجيل الإعلان عن صفقة محمود عبدالمنعم كهربا لعدة أسباب، ويأتي في مقدمتها استكمال جميع الإجراءات القانونية من أجل ضمه دون مشاكل. وأكمل عن السبب الثاني مشيرًا إلى أن رغبة النادي الأهلي في الاطمئنان أولا على نتيجة الفريق الأول مساء اليوم أمام فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.
محمود- كهربا

محمود كهربا على «إنستجرام»: «وينصرك الله نصرا عزيزا»

نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تحمل آية قرآنية: «وينصرك الله نصرا عزيزا»، وعلق قائلًا: "ليست صدفة إنها رسالة لك". وكان رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، قد أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع محمود كهربا، الذي رحل عن فريق الزمالك دون رغبة الأخير، قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي.
كهربا

جلسة بين مسؤولي الأهلي وكهربا تحسم انتقاله للأحمر

علمت "التحرير" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي يعقد في الوقت الحالي جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بحضور وكيله، تمهيدًا للحصول على توقيع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، والاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.
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