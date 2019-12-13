الزمالك يسخر من انتقال كهربا للأهلي

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

كهربا

سخر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، للأهلي، حيث نشر صورة لأشرف بن شرقي كتب عليها "الأكثر ترحيبًا"، وجاء في الصورة فأر يخرج من باب أحمر، وتم وضع تعليق عليها يحتوي على صور تبديل فأر بأسد في إشارة إلى كلمات الأغنية الشعبية "الدم الحر غير اللي فسد.. كان عندي فار بدلته بـ أسد". وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم الجمعة عن التعاقد مع لاعب الزمالك الهارب وأفيس البرتغالي السابق محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقًا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي. ويتقاضى محمود كهربا صاحب الـ25 عامًا، 9 ملايين في الموسم