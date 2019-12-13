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المخرج أحمد مدحت يعتذر عن «النصابين»

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
المخرج أحمد مدحت
المخرج أحمد مدحت
أعلن المخرج أحمد مدحت اعتذاره عن إخراج مسلسل "النصابين"، بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، والذي كان قد توقف العام الماضي، إذ كتب على صفحته الشخصية عبر فيسبوك: "فيه بعض الشغلانات كده بتبقى معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول أمس، اعتذرت عن إخراج مسلسل (النصابين) -اسم مؤقت- فكرتي ومعالجتي وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان 2020، لا توجد مشاكل مع أحد، وربنا يوفق الجميع".
يذكر أن المخرج أحمد مدحت، هو نجل الفان مدحت مرسي وشقيق السيناريست أيمن مدحت، وقام بإخراج العديد من الأعمال التليفزيوينة لكبار النجوم منها مسلسل "عرفة البحر"، للنجم نور الشريف. وتعاون المخرج أحمد مدحت مع شقيقه المؤلف أيمن مدحت في ثلاثة مسلسلات "ظرف أسود" و"بين عالمين" للنجم طارق لطفي، ومسلسل "اختفاء"
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عمرو اديب(8)

عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب وفاة شريف السقا

بكى الإعلامي عمرو أديب على الهواء أثناء تقديم برنامج "الحكاية" على "mbc مصر"؛ حزنًا على وفاة مخرج برنامجه شريف السقا، الذي توفى أمس الخميس، أثر تعرضه لحادث أليم، قائلا: "كنت متفق يحطوا صورة شريف فى أول البرنامج، ومكنتش متخيل هتعمل فيا كده"، مضيفا: "الساعة 9 إمبارح، جالى تليفون من زميل لينا فى أوربت، قالى شريف السقا مات، وده مخرج البرنامج، ودايما بيعلمونا فى الإعلام إن مفيش مذيع يعيط على الهواء، ودي حاجة لازم أعملها"، ثم تحدث عن علاقته بالمخرج الراحل، وأنه كان يهتم بالتفاصيل الصغيرة خلال تقديم للبرنامج.
المخرج- شريف- السقا

وفاة شريف السقا مخرج برنامج «الحكاية» في حادث سير

توفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر" أثر تعرضه لحادث سير، وستشيع الجنازة غدا من مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة.. والمخرج الراحل هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" في مصر، ويعد شريف السقا واحدا من أبرز مخرجي برامج "التوك شو" في مصر، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت" لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وانتقاله مع "أديب" إلى برنامج كل يوم.
SAG -Awards- 2019 (1)

The Irishman يتصدر.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز SAG

كشفت نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن الترشيحات الأولى لجوائزها التي تعرف باسم SAG ، في نسختها الجديدة، التي تحمل رقم 26، وتضمنت قائمة الترشيحات 15 فئة مختارة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الأفضل خلال 2019، تمهيدًا لإعلان الفائزين في الحفل السنوي، المقرر انعقاده في 19 من يناير المقبل، وتعتبر جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرا على فرص الأفلام في الفوز بجوائز الأوسكار، إذ يشكل الممثلون الكتلة التصويتية الأكبر في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة للأوسكار.
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رامى-مالك (3)

رامي مالك يترشح لأفضل ممثل تليفزيوني جولدن جلوب 2020

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، أمس، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز «جولدن جلوب» في نسخته الجديدة، رقم 77، والتي جاء من بينها ترشح الممثل الأمريكي من أصل مصري «رامي مالك»، لجائزة أفضل ممثل تليفزيوني، عن دوره في الجزء الأخير من مسلسل «Mr. RoboT»، ويتنافس عليها كلًا من: «Brian Cox عن مسلسل Succession، وKit Harington عن مسلسل Game of Thrones، وRami Malek عن مسلسل Mr. Robot، وTobias Menzies عن مسلسل The Crown».
جولدن-جلوب

تعرف على القائمة الأولى لترشيحات جوائز "جولدن جلوب"

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز "جولدن جلوب" في نسخته الجديدة، التي تحمل رقم 77، المقرر اقامته في 5 من يناير المقبل، في فندق بيفرلي هيلتون. وكانت الرابطة قد أعلنت عن بدء استقبال الأعمال السينمائية والتليفزيونية المرشحة في الفترة ما بين 15 يوليو 2019، وحتى 25 أكتوبر 2019، وتوزيع بطاقات الاقتراع للأعمال التلفزيونية يوم 25 نوفمبر الماضي، والأعمال السينمائية في 6 ديسمبر الجاري.
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