المخرج أحمد مدحت يعتذر عن «النصابين»

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

المخرج أحمد مدحت

أعلن المخرج أحمد مدحت اعتذاره عن إخراج مسلسل "النصابين"، بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، والذي كان قد توقف العام الماضي، إذ كتب على صفحته الشخصية عبر فيسبوك: "فيه بعض الشغلانات كده بتبقى معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول أمس، اعتذرت عن إخراج مسلسل (النصابين) -اسم مؤقت- فكرتي ومعالجتي وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان 2020، لا توجد مشاكل مع أحد، وربنا يوفق الجميع".

يذكر أن المخرج أحمد مدحت، هو نجل الفان مدحت مرسي وشقيق السيناريست أيمن مدحت، وقام بإخراج العديد من الأعمال التليفزيوينة لكبار النجوم منها مسلسل "عرفة البحر"، للنجم نور الشريف. وتعاون المخرج أحمد مدحت مع شقيقه المؤلف أيمن مدحت في ثلاثة مسلسلات "ظرف أسود" و"بين عالمين" للنجم طارق لطفي، ومسلسل "اختفاء"