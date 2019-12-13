رياضة

إنتر كلوب يُقصي سيدات سلة الأهلي من كأس إفريقيا

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
الأهلي
الأهلي
سقط فريق سلة سيدات الأهلي في فخ الخسارة أمام نظيره إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 86- 85 في نصف نهائي كأس الأندية الإفريقية لكرة السلة. وتفوقت سيدات الفريق الأنجولي في الشوط الأول بنتيجة 51- 33، لكن سيدات الأهلي عدن للمباراة مرة أخرى، وتمكنَّ من العودة بنتيجة 71- 66، إلا أن الفريق الأنجولي حسم الفوز بالمباراة في آخر أربع ثوانٍ من اللقاء، ليتأهلن للمباراة النهائية من البطولة الإفريقية. وتلتقي سيدات الأهلي مع سبورتنج غدًا في الرابعة عصرا في مباراة تحديد المركز الثالث.
بينما على الجانب الآخر، تلتقي سيدات إنتر كلوب مع فيرفيارو حامل لقب النسخة الأخيرة في المباراة النهائية في السادسة مساء. وخسرت سيدات سبورتنج من فيروفيارو الموزمبيقي 86- 70 في نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة. ويعد فريق إنتر كلوب، هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب، حيث يحمل في رصيده 5 ألقاب. وعلى
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إنتر على بعد خطوة من حسم ضم جيرو من تشيلسي

اقترب نادي إنتر الإيطالي، من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي المقبل والمقرر له في شهر يناير المقبل، وذلك بالتعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي. وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر على وشك التوصل لاتفاق مع جيرو، لضمه في يناير المقبل، وأكدت الصحيفة الفرنسية خلال تقريرها، أن جيرو على وشك الانتهاء من اتفاقه حول شروطه الشخصية مع إدارة الفريق الإيطالي، الذي يضع الرتوش الأخيرة مع ناديه تشيلسي.
كهربا

الزمالك يسخر من انتقال كهربا للأهلي

سخر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، للأهلي، حيث نشر صورة لأشرف بن شرقي كتب عليها "الأكثر ترحيبًا"، وجاء في الصورة فأر يخرج من باب أحمر، وتم وضع تعليق عليها يحتوي على صور تبديل فأر بأسد في إشارة إلى كلمات الأغنية الشعبية "الدم الحر غير اللي فسد.. كان عندي فار بدلته بـ أسد". وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم الجمعة عن التعاقد مع لاعب الزمالك الهارب وأفيس البرتغالي السابق محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
جيمس-ميلنر (2)

رسميًّا.. ميلنر يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022

وقع جيمس ميلنر لاعب ليفربول على تمديد عقده في آنفيلد حتى 2022، وكان صاحب القميص رقم 7 قد انضم إلى فريق الريدز في صفقة انتقال مجاني في صيف عام 2015، بعد رحيله عن مانشستر سيتي. وعقب التوقيع، تحدث ميلنر لموقع ليفربول، حيث قال: "لقد كنت محظوظًا باللعب في هذا النادي منذ أربعة أعوام ونصف، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب وطاقم التدريب، وأن أكون جزءًا من هذا النادي".
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حفلة-لاسارتي-في-الأهلي‎ (2)

يوسف: «الكيميا» حرمت لاسارتي من نجاح أكبر في الأهلي

أشاد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، بالمدير الفني مارتن لاسارتي الذي قاد الفريق للفوز بالدوري الموسم الماضي قبل رحيله في أغسطس، إلا أن يوسف تحفظ على أمر واحد بشأن المدرب الأوروجواياني، مما حرمه من الاستمرار فترة أطول مع الأهلي وهو عدم استيعاب كيمياء النادي وجماهيره، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال مدرب الأهلي السابق: "لاسارتي كان بإمكانه تحقيق نجاحات أكبر إذا فهم كيمياء الأهلي وجماهيره في مصر، وعندما فزنا بالدوري تصور لاسارتي أنه حقق إنجازا كبيرا، في ظل صعوبة موقف الفريق وتعاقب 3 مدربين عليه بخلاف قوة المنافسة".
جاريدو

جاريدو يرفع شعار التحدي قبل مواجهة الأهلي

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد لفريق النجم الساحلي التونسي، أن مواجهة الأهلي تعد "كلاسيكو عربي إفريقي"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" التونسية. ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي أمام فريق اتحاد بن قردان يوم الأحد المقبل بالدوري التونسي، على أن يبدأ مشواره الإفريقي أمام الأهلي في 29 من الشهر الجاري، على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن المارد الأحمر يوجد على رأس المجموعة الثانية مع الثلاثي النجم والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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حمدى فتحى يجرى عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا

أجرى حمدى فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جراحة غضروف الركبة عصر اليوم الثلاثاء فى ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص فى جراحات الركبة. ورافق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب حمدى فتحى فى ألمانيا، وتواجد معه اليوم خلال إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته. وكان حمدى فتحى قد أصيب بقطع فى غضروف الركبة أثناء تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.
محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (4)

الأهلي يعلن موعد انتظام الدوليين في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعبين الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدًا الأربعاء، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في لقائي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون. ووصلت بعثة المنتخب الأول إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قادمة من جزر القمر على متن طائرة خاصة. ويضع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، برنامج إعداد خاصا للاعبي الأهلي الدوليين؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.
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