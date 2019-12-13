إنتر كلوب يُقصي سيدات سلة الأهلي من كأس إفريقيا

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

الأهلي

سقط فريق سلة سيدات الأهلي في فخ الخسارة أمام نظيره إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 86- 85 في نصف نهائي كأس الأندية الإفريقية لكرة السلة. وتفوقت سيدات الفريق الأنجولي في الشوط الأول بنتيجة 51- 33، لكن سيدات الأهلي عدن للمباراة مرة أخرى، وتمكنَّ من العودة بنتيجة 71- 66، إلا أن الفريق الأنجولي حسم الفوز بالمباراة في آخر أربع ثوانٍ من اللقاء، ليتأهلن للمباراة النهائية من البطولة الإفريقية. وتلتقي سيدات الأهلي مع سبورتنج غدًا في الرابعة عصرا في مباراة تحديد المركز الثالث.

بينما على الجانب الآخر، تلتقي سيدات إنتر كلوب مع فيرفيارو حامل لقب النسخة الأخيرة في المباراة النهائية في السادسة مساء. وخسرت سيدات سبورتنج من فيروفيارو الموزمبيقي 86- 70 في نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة. ويعد فريق إنتر كلوب، هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب، حيث يحمل في رصيده 5 ألقاب. وعلى