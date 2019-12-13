عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب وفاة شريف السقا

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

الإعلامي عمرو أديب

بكى الإعلامي عمرو أديب على الهواء أثناء تقديم برنامج "الحكاية" على "mbc مصر"؛ حزنًا على وفاة مخرج برنامجه شريف السقا، الذي توفى أمس الخميس، أثر تعرضه لحادث أليم، قائلا: "كنت متفق يحطوا صورة شريف فى أول البرنامج، ومكنتش متخيل هتعمل فيا كده"، مضيفا: "الساعة 9 إمبارح، جالى تليفون من زميل لينا فى أوربت، قالى شريف السقا مات، وده مخرج البرنامج، ودايما بيعلمونا فى الإعلام إن مفيش مذيع يعيط على الهواء، ودي حاجة لازم أعملها"، ثم تحدث عن علاقته بالمخرج الراحل، وأنه كان يهتم بالتفاصيل الصغيرة خلال تقديم للبرنامج.

وأضاف: "شريف السقا كان طيب وأمير وبسيط ولديه بنتين، الله يرحمه كان مخلص في شغله". وبدأ برنامج الحكاية بصورة للمخرج شريف السقا، وكتب أسفلها: "هذه الحلقة مهداة إلى روح مخرج البرنامج"، مع وضع تاريخ ميلاده ووفاته، وفي الخلفية موسيقى تصويرية حزينة. وتوفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية، أمس الخميس،