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عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب وفاة شريف السقا

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
بكى الإعلامي عمرو أديب على الهواء أثناء تقديم برنامج "الحكاية" على "mbc مصر"؛ حزنًا على وفاة مخرج برنامجه شريف السقا، الذي توفى أمس الخميس، أثر تعرضه لحادث أليم، قائلا: "كنت متفق يحطوا صورة شريف فى أول البرنامج، ومكنتش متخيل هتعمل فيا كده"، مضيفا: "الساعة 9 إمبارح، جالى تليفون من زميل لينا فى أوربت، قالى شريف السقا مات، وده مخرج البرنامج، ودايما بيعلمونا فى الإعلام إن مفيش مذيع يعيط على الهواء، ودي حاجة لازم أعملها"، ثم تحدث عن علاقته بالمخرج الراحل، وأنه كان يهتم بالتفاصيل الصغيرة خلال تقديم للبرنامج.
وأضاف: "شريف السقا كان طيب وأمير وبسيط ولديه بنتين، الله يرحمه كان مخلص في شغله".  وبدأ برنامج الحكاية بصورة للمخرج شريف السقا، وكتب أسفلها: "هذه الحلقة مهداة إلى روح مخرج البرنامج"، مع وضع تاريخ ميلاده ووفاته، وفي الخلفية موسيقى تصويرية حزينة. وتوفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية، أمس الخميس،
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المخرج- أحمد- مدحت

المخرج أحمد مدحت يعتذر عن «النصابين»

أعلن المخرج أحمد مدحت اعتذاره عن إخراج مسلسل "النصابين"، بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، والذي كان قد توقف العام الماضي، إذ كتب على صفحته الشخصية عبر فيسبوك: "فيه بعض الشغلانات كده بتبقى معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول أمس، اعتذرت عن إخراج مسلسل (النصابين) -اسم مؤقت- فكرتي ومعالجتي وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان 2020، لا توجد مشاكل مع أحد، وربنا يوفق الجميع".
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وفاة شريف السقا مخرج برنامج «الحكاية» في حادث سير

توفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر" أثر تعرضه لحادث سير، وستشيع الجنازة غدا من مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة.. والمخرج الراحل هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" في مصر، ويعد شريف السقا واحدا من أبرز مخرجي برامج "التوك شو" في مصر، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت" لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وانتقاله مع "أديب" إلى برنامج كل يوم.
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The Irishman يتصدر.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز SAG

كشفت نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن الترشيحات الأولى لجوائزها التي تعرف باسم SAG ، في نسختها الجديدة، التي تحمل رقم 26، وتضمنت قائمة الترشيحات 15 فئة مختارة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الأفضل خلال 2019، تمهيدًا لإعلان الفائزين في الحفل السنوي، المقرر انعقاده في 19 من يناير المقبل، وتعتبر جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرا على فرص الأفلام في الفوز بجوائز الأوسكار، إذ يشكل الممثلون الكتلة التصويتية الأكبر في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة للأوسكار.
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المخرج- شريف- السقا

وفاة شريف السقا مخرج برنامج «الحكاية» في حادث سير

توفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر" أثر تعرضه لحادث سير، وستشيع الجنازة غدا من مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة.. والمخرج الراحل هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" في مصر، ويعد شريف السقا واحدا من أبرز مخرجي برامج "التوك شو" في مصر، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت" لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وانتقاله مع "أديب" إلى برنامج كل يوم.
حسن-حسنى (1)

حسن حسني عن شائعات وفاته: «أنا زي الفل وانتظروني في رمضان»

أكد الفنان القدير حسن حسني، أن حالته الصحية جيدة للغاية، مستنكرًا ما يتعرض له من شائعات مغرضة تحدثت عن وفاته خلال الساعات الماضية. وردا على مروجي هذه الشائعات، قال حسني: "أنا زي الفل وصحتي تمام بفضل الله وانتظروني في شهر رمضان القادم 2020 بإذن الله"، مضيفا أن عددا كبيرا من زملائه وأصدقائه تواصلوا معه خلال الساعات الماضية للاطمئنان على صحته، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة الذين يعتزمون تقديم بلاغات للأجهزة المعنية ضد القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي التي اعتادت ترويج مثل هذه الشائعات.
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