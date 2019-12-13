عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب وفاة شريف السقا

بكى الإعلامي عمرو أديب على الهواء أثناء تقديم برنامج "الحكاية" على "mbc مصر"؛ حزنًا على وفاة مخرج برنامجه شريف السقا، الذي توفى أمس الخميس، أثر تعرضه لحادث أليم، قائلا: "كنت متفق يحطوا صورة شريف فى أول البرنامج، ومكنتش متخيل هتعمل فيا كده"، مضيفا: "الساعة 9 إمبارح، جالى تليفون من زميل لينا فى أوربت، قالى شريف السقا مات، وده مخرج البرنامج، ودايما بيعلمونا فى الإعلام إن مفيش مذيع يعيط على الهواء، ودي حاجة لازم أعملها"، ثم تحدث عن علاقته بالمخرج الراحل، وأنه كان يهتم بالتفاصيل الصغيرة خلال تقديم للبرنامج.
وأضاف: "شريف السقا كان طيب وأمير وبسيط ولديه بنتين، الله يرحمه كان مخلص في شغله".
وبدأ برنامج الحكاية بصورة للمخرج شريف السقا، وكتب أسفلها: "هذه الحلقة مهداة إلى روح مخرج البرنامج"، مع وضع تاريخ ميلاده ووفاته، وفي الخلفية موسيقى تصويرية حزينة.
وتوفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية، أمس الخميس،
وأضاف: "شريف السقا كان طيب وأمير وبسيط ولديه بنتين، الله يرحمه كان مخلص في شغله".
وبدأ برنامج الحكاية بصورة للمخرج شريف السقا، وكتب أسفلها: "هذه الحلقة مهداة إلى روح مخرج البرنامج"، مع وضع تاريخ ميلاده ووفاته، وفي الخلفية موسيقى تصويرية حزينة.
وتوفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية، أمس الخميس، أثر تعرضه لحادث سير، وتم تشييع الجنازة اليوم من مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة.
المخرج الراحل هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" في مصر، ويعد شريف السقا واحدا من أبرز مخرجي برامج "التوك شو" في مصر، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن قناة "أوربت" لسنوات طويلة، وانتقاله مع "أديب" إلى برنامج "كل يوم".