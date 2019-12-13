«البرلمان الليبي» يطالب بسحب الاعتراف الأممي من فايز السراج

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ م

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع، مطالبا الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا خلال تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي، مضيفا أن اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس، وتوقع حسم معركة طرابلس في أسرع وقت، متابعا:"نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، قد أكد أن المجلس يسعى لعزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد توقيعه الاتفاقية المثيرة للجدل مع تركيا.وقال المجبري، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الفضائية بثت مساء الأربعاء، إن: "السراج بات يتصرف بصورة بعيدة عن روح الاتفاق السياسي.. السراج لا يحترم