رياضة

إنتر على بعد خطوة من حسم ضم جيرو من تشيلسي

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
جيرو
جيرو
اقترب نادي إنتر الإيطالي، من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي المقبل والمقرر له في شهر يناير المقبل، وذلك بالتعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي. وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر على وشك التوصل لاتفاق مع جيرو، لضمه في يناير المقبل، وأكدت الصحيفة الفرنسية خلال تقريرها، أن جيرو على وشك الانتهاء من اتفاقه حول شروطه الشخصية مع إدارة الفريق الإيطالي، الذي يضع الرتوش الأخيرة مع ناديه تشيلسي.
ويغيب جيرو عن المشاركة تحت قيادة فرانك لامبارد، حيث لعب 7 مباريات فقط بقميص تشيلسي هذا الموسم، ويحتل مكان الدولي الفرنسي في الملعب تامي إبراهم المنضم حديثًا للبلوز، ويكون البديل الاخر بتشاويا . ويرغب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر، في تعزيز صفوف الفريق من أجل مواصلة المنافسة على صدارة ترتيب
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سيدات سلة الاهلي

إنتر كلوب يُقصي سيدات سلة الأهلي من كأس إفريقيا

سقط فريق سلة سيدات الأهلي في فخ الخسارة أمام نظيره إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 86- 85 في نصف نهائي كأس الأندية الإفريقية لكرة السلة. وتفوقت سيدات الفريق الأنجولي في الشوط الأول بنتيجة 51- 33، لكن سيدات الأهلي عدن للمباراة مرة أخرى، وتمكنَّ من العودة بنتيجة 71- 66، إلا أن الفريق الأنجولي حسم الفوز بالمباراة في آخر أربع ثوانٍ من اللقاء، ليتأهلن للمباراة النهائية من البطولة الإفريقية. وتلتقي سيدات الأهلي مع سبورتنج غدًا في الرابعة عصرا في مباراة تحديد المركز الثالث.
كهربا

الزمالك يسخر من انتقال كهربا للأهلي

سخر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، للأهلي، حيث نشر صورة لأشرف بن شرقي كتب عليها "الأكثر ترحيبًا"، وجاء في الصورة فأر يخرج من باب أحمر، وتم وضع تعليق عليها يحتوي على صور تبديل فأر بأسد في إشارة إلى كلمات الأغنية الشعبية "الدم الحر غير اللي فسد.. كان عندي فار بدلته بـ أسد". وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم الجمعة عن التعاقد مع لاعب الزمالك الهارب وأفيس البرتغالي السابق محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
جيمس-ميلنر (2)

رسميًّا.. ميلنر يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022

وقع جيمس ميلنر لاعب ليفربول على تمديد عقده في آنفيلد حتى 2022، وكان صاحب القميص رقم 7 قد انضم إلى فريق الريدز في صفقة انتقال مجاني في صيف عام 2015، بعد رحيله عن مانشستر سيتي. وعقب التوقيع، تحدث ميلنر لموقع ليفربول، حيث قال: "لقد كنت محظوظًا باللعب في هذا النادي منذ أربعة أعوام ونصف، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب وطاقم التدريب، وأن أكون جزءًا من هذا النادي".
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انتر ميلان

إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات نجمه

ذكر تقرير صحفي إسباني أن إنتر ميلان ينوي استئناف المفاوضات لإبرام صفقة جديدة مع نظيره برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل المواجهة بينهما في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتابعت الصحيفة أن النادي الكتالوني يخشى رحيل أرتورو فيدال رغم معاناة اللاعب من التهميش من قبَل مدربه إرنستو فالفيردي، بعدما شارك في 4 مباريات فقط كلاعب أساسي في مختلف المسابقات.
لامبارد

لامبارد يصر على التعاقد مع نجم منتخب ألمانيا

يسعى نادي تشيلسي لتعزيز قوة الفريق الهجومية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رفع الحظر عنه من قبَل المحكمة الرياضية، ليصبح قادرًا على التحرك في سوق انتقالات يناير 2020، وبحسب ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل"، فإن أول أهداف النادي اللندني في الميركاتو الشتوي سيكون التعاقد مع مهاجم جديد. وأفادت الصحيفة أن مسؤولي تشيلسي وضعوا أنظارهم على تيمو فيرنر، نجم لايبزيج ومنتخب ألمانيا، على أمل ضمه خلال الفترة المقبلة، وعلى الأرجح سيكون التحرك نحو الدولي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ من الصعب أن يتخلى عنه لايبزيج في الشتاء.
فرانك-لامبارد

لامبارد: لن أدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أنه لن يدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام، نظرًا لما قدمه له البلوز لاعبا ومدربًا، مؤكدًا احترامه للبلوز. وقال لامبارد عن مورينيو: "لم يكن يرى نفسه مدربا لتوتنهام حينما قال ذلك، عليك أن تحترم حقه في العمل". وصرح لامبارد في المؤتمر التحضيري للمباراة المقبلة: "مورينيو حصل على فريق جيد، كان الفريق المرشح بالنسبة لكثير من الناس في سباق اللقب، حاليا هم في مركز أعتقد أننا يمكننا أن نصفه بالخاطئ لأي سبب كان، لكنهم يمتلكون اللاعبين والمدرب وكل شيء، سيكونون تهديدا للجميع دون شك".
جوزيه-مورينيو

ألقاب وأرقام في مسيرة «سبيشيال وان»

«متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه تراث عظيم، وأن أعمل مع هؤلاء المشجعين المتحمسين، والجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو سر انجذابي إلى توتنهام»، بتلك الكلمات أدلى المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، بأول تعليق بعد إعلان توليه رسميا القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء.
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