إنتر على بعد خطوة من حسم ضم جيرو من تشيلسي

تحرير:محمد جمال ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

جيرو

اقترب نادي إنتر الإيطالي، من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي المقبل والمقرر له في شهر يناير المقبل، وذلك بالتعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي. وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر على وشك التوصل لاتفاق مع جيرو، لضمه في يناير المقبل، وأكدت الصحيفة الفرنسية خلال تقريرها، أن جيرو على وشك الانتهاء من اتفاقه حول شروطه الشخصية مع إدارة الفريق الإيطالي، الذي يضع الرتوش الأخيرة مع ناديه تشيلسي.

ويغيب جيرو عن المشاركة تحت قيادة فرانك لامبارد، حيث لعب 7 مباريات فقط بقميص تشيلسي هذا الموسم، ويحتل مكان الدولي الفرنسي في الملعب تامي إبراهم المنضم حديثًا للبلوز، ويكون البديل الاخر بتشاويا . ويرغب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر، في تعزيز صفوف الفريق من أجل مواصلة المنافسة على صدارة ترتيب