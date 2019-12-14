أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 12 19شبين الكوم 11 19طنطا 11 18دمنهور 12 18الإسكندرية 12 19بلطيم 11 20مطروح 10 18السلوم 09 18سيوة 06 17بورسعيد 12 20دمياط 13 19الزقازيق 11 19الاسماعيلية 09 19السويس 12 19العريش 10 20رفح 11 19رأس سدر 12 20نخل 04 20نويبع 14 19طابا 09 18كاترين 03