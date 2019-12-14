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أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
أمطار
أمطار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 12 19شبين الكوم 11 19طنطا 11 18دمنهور 12 18الإسكندرية 12 19بلطيم 11 20مطروح 10 18السلوم 09 18سيوة 06 17بورسعيد 12 20دمياط 13 19الزقازيق 11 19الاسماعيلية 09 19السويس 12 19العريش 10 20رفح 11 19رأس سدر 12 20نخل 04 20نويبع 14 19طابا 09 18كاترين 03
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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
مصطفى-مدبولي

مدبولى: إصلاحات هيكلية واسعة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
أبو-الهول (1)

العثور على تمثال ملكي على هيئة «أبو الهول»

عثرت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأثري سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي آثار ملوي، على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، وذلك في أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة "كوم اللولي" في جبانة "تونا الجبل" بمحافظة المنيا. وقال جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة "35 سم" وعرضه "55 سم"، وإن ملامح وتفاصيل الوجه واضحة، ما يعكس مهارة الفنان المصري القديم.
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طقس (3)

رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (2)

رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

طقس اليوم دافئ.. وأمطار على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الانحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا وبارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس دافيء على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرضاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية.
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