رجل النظام.. كيف استقبل الجزائريون الرئيس الجديد؟

رغم استمرار حراك الشارع الجزائري بعد انتخاب عبد المجيد تبون، تأمل السلطات في أن ينهي انتخاب رئيس جديد الاضطرابات المستمرة على مدى عدة أشهر منذُ الإطاحة بوتفليقة.

تحرير:وفاء بسيوني ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

تنتظر الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون الكثير من التحديات أبرزها الحراك المستمر بعد الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في شهر أبريل، بعد 20 عامًا في سدة الحكم، حيث يطالب الحراك بكافة أعضاء النظام السابق. المتظاهرون رفضوا الانتخابات برمتها واعتبرونها خدعة مدبرة من قبل سلطات يلفها الغموض ويدعمها الجيش لإخماد الانتفاضة المستمرة منذ أشهر واستعادة النظام السياسي القديم، فرغم التأكيد على أن الانتخابات الحالية، ترسخ لحياة ديمقراطية، ومستقبل أفضل للجزائر.

إلا أن بعض الجهات الداخلية عارضت إقامة انتخابات في الأساس، لوجود خمسة مرشحين ارتبطوا بشكل مباشر بنظام بوتفليقة، بل اعتبرونه امتداد لهم. وحصل المرشح عبد المجيد تبون البالغ من العمر 74 عامًا، على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي نسبة 58.15%"، في انتخابات اتسمت بنسبة قياسية من المقاطعة. كما جاء في المركز

إلا أن بعض الجهات الداخلية عارضت إقامة انتخابات في الأساس، لوجود خمسة مرشحين ارتبطوا بشكل مباشر بنظام بوتفليقة، بل اعتبرونه امتداد لهم.

وحصل المرشح عبد المجيد تبون البالغ من العمر 74 عامًا، على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي نسبة 58.15%"، في انتخابات اتسمت بنسبة قياسية من المقاطعة.

كما جاء في المركز الثاني المرشح عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38% من الأصوات المعبر عنها، أما المرشح علي بن فليس فقد جاء ثالثا ولم يحصل سوى على 10.55% أي أقل من آخر انتخابات دخلها ضد عبد العزيز بوتفليقة عام 2014.

رجل النظام

حاول "تبون" كغيره من المرشحين، تسخير حركة الاحتجاج واستغلالها كمصدر للتأييد من أجل الإصلاح، إلا أنه لم ينجح في تحقيق هذا الهدف، في الوقت الذي يرفض فيه جوهر رسالتها بتنحية النخبة الحاكمة برمتها وإبعاد الجيش عن السياسة.

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وتلقى الجزائريون فوز عبدالمجيد تبون بالرئاسة، بالخروج إلى الشارع مجددا وخرج الآلاف إلى الشوارع مرددين هتافات "لا للتصويت"، مشددين على رفض الرئيس الجزائري الجديد.

وخرج فصيل عريض من الشعب الجزائري للتظاهر بعد إعلان فوز تبون، لما رأوه أنه استمرارًا وامتدادًا للنظام السابق.



وتصف الكثير من التقارير تبون بـ"رجل النظام ومرشح السلطة والجيش"، لا سيما أنه كان قبل سنتين فقط رئيسًا للحكومة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان يدعم كل سياساته، وأعلن دعمه له للترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في إبريل الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها تحت ضغط مظاهرات الحراك الشعبي.



وتظاهر محتجون أمس في جمعة جديدة من الحراك الشعبي، ضد إجراء انتخابات رئاسية قبل رحيل رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مهددين بالتصعيد حتى بعد انتخاب تبون رئيسًا جديدًا للبلاد.



وفي مناطق القبائل التي قاطعت بشكل ملحوظ انتخابات الخميس، رفع المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة ورافضة لورقة الطريق مع حمل الراية الأمازيغية.



وتجاوب مغتربون جزائريون مع هذه المستجدات، بتنظيم مظاهرة حاشدة أمام القنصلية العامة لبلادهم بمدينة ليون الفرنسية، مؤكدين رفضهم لما اعتبروه "تجديد النظام لنفسه".



ورفع الغاضبون شعارات مناوئة لفوز عبد المجيد تبون برئاسة بلادهم، مشككين في نوايا السلطة التي قالت إنها حريصة على التغيير والقطيعة مع نظام عبد العزيز بوتفليقة.



من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية الجزائري، فؤاد جدو، أن الحراك لن يتوقف إلا إذا أبدى الرئيس مبادرات حسنة للشارع، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه في المقابل الحراك لا بد أن يتهيكل في أحزاب سياسية وبالتالي تحقيق التوازن الديمقراطي.



وأكد أن الأحزاب السياسية في الجزائر ضعيفة أو مرفوضة، وبالتالي لا يمكنها احتواء الحراك إلا إذا وقع تغيير فيها.







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وكان نجل تبون، أحد المقبوض عليهم في عملية التطهير التي أعقبت سقوط عبدالعزيز بوتفليقة، وهو الآن بانتظار المحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع.

ويرى أنصار عبد المجيد تبون، أن محنة ابنه شاهد ودليل على استقلاله عن السلطات المدعومة من الجيش.

دعوة للحوار

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية بالحوار مع الشعب، وعلق على انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسًا للجزائر، بـ"دعوته إلى فتح الحوار مع كافة أطياف الشعب.. الحوار الذي يجب أن يكون مفتوحًا بين السلطات والمواطنين".

وقال ماكرون: "علمت اليوم أنه تم انتخاب تبون رئيسًا للجزائر بعد احتجاجات شعبية لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال عام 1962..أدعو السلطات الجزائرية إلى التحاور مع الشعب الجزائري".

وتأمل السلطات في أن ينهي انتخاب رئيس جديد الاضطرابات المستمرة على مدى عدة أشهر منذُ الإطاحة بوتفليقة، بعد 20 عامًا في سدة الرئاسة، في شهر أبريل الماضي، عندما سحب الجيش دعمه له إثر مظاهرات حاشدة، بحسب "رويترز".

وفي أول كلمة له بعد إعلان فوزه أعلن عبد المجيد تبون أن مسار الانتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية.

وقال تبون، خلال مؤتمر صحفي الجمعة في الجزائر: "نريد العمل بعيداً عن الإقصاء وسنسعى إلى لم الشمل في الجزائر، وإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية".

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وأضاف الرئيس الجديد: "أمد يدي للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة الجزائر وحدها. وأجدد التزامي بالمطالب المحقة للفئات الاجتماعية"، مشيداً بدور الجيش في تأمين الحماية للحراك. وتابع: "نريد على ضوء الانتخابات بناء الجمهورية الجديدة في الجزائر".



وكان تبون ينظر إليه خلال سنوات عمله وزيرًا في حكومة بوتفليقة على أنه من التكنوقراط، وشغل منصب رئيس الوزراء في عام 2017 ليُعزل بعد أقل من 3 أشهر عندما تعرّض إلى رجال الأعمال الكبار ذوي النفوذ في الحلقة المحيطة بالرئيس، وكثير منهم في السجون الآن بتهمة الفساد.