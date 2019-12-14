رياضة

ليفربول يسعى للتحليق في الصدارة أمام واتفورد المتعثر

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
ليفربول
ليفربول
تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 17، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره واتفورد على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يتذيل واتفورد الترتيب برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 9 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 33 هدفًا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
وضمن لقاءات نفس الجولة، يستقبل تشيلسي نظيره بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.وتواجه الفريقان في 8 مباريات سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 5 مباريات وخسر 3
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محمود- كهربا

أسامة نبيه: الأنسب لكهربا مشاركته خلف المهاجم

علق أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني السابق، على صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط في الوقت الحالي، والمسؤولية الآن على كهربا وليست على الأهلي أو الزمالك أو غيره، والأهم ما يدور في عقل كهربا وما يرغب في تحقيقه. هل يرغب في صنع التاريخ مع الأهلي أم المرور مرور الكرام؟ هل تكون محطته الأخيرة مع الكرة، أم هناك محطات أخرى؟ هل يكون مجرد صفقة بضجة إعلامية فقط؟ كل تلك الأمور يحسمها اللاعب نفسه".
جوزيه مورينيو (6)

مورينيو: لن أكشف عن محادثاتي مع إيركسن

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن طبيعة علاقته بنجم الفريق الدنماركي كريستيان إيريكسن، مؤكدًا على عزمه عدم الكشف عن طبيعة المحادثات التي تجرى بينهما، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد النجم الدنماركي مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري، وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "أعرف فقط أن عقده سينتهي بنهاية هذا الموسم، المحادثات التي أجريتها معه، تبقى خاصة ولن أفصح عنها"، وأضاف "كان صادقًا معي وكنت صادقًا معه، علاقتنا جيدة منذ اليوم الأول، لن أخون تلك الثقة".
السد القطري‎

بطاقة نصف نهائي تشعل لهيب موقعة السد ومونتيري

دخل السد القطري المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم على أرضه، مرشحاً لفوز سهل، لكنه عانى الأمرّين أمام فريق هواة مغمور من كاليدونيا الجديدة، قبل أن يفوز ويصل لربع النهائي إذ تنتظره مهمة صعبة أمام مونتيري المكسيكي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. واجتاز بطل قطر بقيادة مدربه الإسباني تشافي هرنانديز المباراة الأولى بفوز صعب على بطل أوقيانوسيا يانجين 3-1 في الوقت الإضافي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ويستعد ليواجه اليوم بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في تحدٍ أصعب.
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لوفرين - محمد صلاح

صلاح يحتفل بأعياد الكريسماس بلفتة إنسانية

بدأ العالم الاحتفال بأعياد الكريسماس، وهي المناسبة التي لم تمر مرور الكرام على فريق ليفربول ولاعبيه، الذين حرصوا على تقديم لفتة إنسانية مميزة احتفالًا بتلك المناسبة، ووفقًا للموقع الرسمي للريدز، فإن العديد من لاعبي ليفربول وأعضاء الجهاز الفني قاموا بزيارة إلى أحد مستشفيات الأطفال المصابين بالأورام، للاحتفال معهم بأعياد الكريسماس، وحضر الزيارة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميليه السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورجن كلوب.
ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
ليفربول- ايفرتون

ليفربول في مهمة مواصلة التحليق بالصدارة ضد بورنموث

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 16، ويحتضن ملعب الاتحاد قمة مباريات الجولة عندما يستقبل مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة، وتواجه الفريقان في 44 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 21 لقاءً وخسر 15 مباراة وتعادل في 8 لقاءات، وسجل لاعبو اليونايتد 64 هدفًا في تلك المباريات، واهتزت شباكهم بـ60 هدفًا.
محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

توج السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر مع ليفربول. وقدم ساديو ماني مستوي متقدم مع الريدز خلال شهر نوفمبر، حيث تمكن الدولي السنغالي خلال 4 مباريات بالشهر الماضي من تسجيل 3 أهداف وساهم في صناعة هدف. وسجل ماني حتى الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 9 أهداف بفارق 5 أهداف عن متصدر هدافي البريميرليج، جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. ومن المقرر أن يخوض ليفربول، غدًا السبت علي ملعب دين كورت، في مباراة تقام بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) والتي يواجه فيها بورنموث على ملعب الأخير.
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