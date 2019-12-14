ليفربول يسعى للتحليق في الصدارة أمام واتفورد المتعثر

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

ليفربول

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 17، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره واتفورد على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يتذيل واتفورد الترتيب برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 9 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 33 هدفًا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

وضمن لقاءات نفس الجولة، يستقبل تشيلسي نظيره بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.وتواجه الفريقان في 8 مباريات سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 5 مباريات وخسر 3