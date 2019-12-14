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بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
بومبيو
بومبيو
أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
ولفت الوزير الأمريكي إلى أن الوكلاء الإيرانيين ارتكبوا مؤخرًا العديد من الهجمات ضد قواعد توجد بها قوات الأمن العراقية مع قوات التحالف الأمريكية والدولية، وقد شنوا هجوما صاروخيا في 9 ديسمبر الجاري على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي.                 وقال
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حزب- الله

مسؤول أمريكي: حزب الله تنظيم «إرهابي وفاسد»

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بالأمس على أشخاص يعملون لمصلحة "حزب الله" تنسجم مع موقف الولايات المتحدة المتمثل في كون الحزب تنظيما إرهابيا وإجراميا فاسدا. وقال شنكر في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن نشاطات حزب الله لا تعتمد فقط على الطائفة الشيعية، ولكن على أفراد وجماعات أخرى يسهلون نشاطاته، وهم ينتمون لطوائف أخرى..مضيفا: "عندما نفرض العقوبات على أي شخص أو كيان، فإننا لا نأخذ الخلفية الدينية في الاعتبار".
مايك بومبيو

بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأنه ذكر نظيره الروسي سيرجي لافروف أمس بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد. وقال بومبيو - خلال مؤتمر صحفي وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وأن واشنطن حذرت من إرسال أسلحة لليبيا". وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله".
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

شهدت مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تبادلا كثيفًا لإطلاق النار استمر ساعة على الأقل، إذ أفادت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم، أن إطلاق النار وقع داخل محل بقالة صغير أسفرت عن إصابة شرطي برصاصة في الرأس. وتوجهت فرق التدخل السريع توجهت إلى الموقع، حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك. وفي سبتمبر الماضي، أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي شرق الولايات المتحدة.
تظاهرات العراق

أمريكا تحذر رعاياها في العراق بتجنب أماكن المظاهرات

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، رعاياها في العراق لتجنب مناطق المظاهرات. وقالت السفارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "وفقًا للتقارير، فمن المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وأعلن رئيس الوزراء أن يكون يوم الثلاثاء عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية وحدوث اضطرابات مرورية".
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مايك بومبيو

بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأنه ذكر نظيره الروسي سيرجي لافروف أمس بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد. وقال بومبيو - خلال مؤتمر صحفي وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وأن واشنطن حذرت من إرسال أسلحة لليبيا". وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله".
دونالد ترامب

ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيخسر كل شيء إذا تصرف بعدوانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيخسر كل شيء إذا تصرّف بطريقة عدوانية، مطالبًا بيونج يانج بالتخلي عن أسلحتها النووية كما وَعدَت، إذ كتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «كيم جونج أون ذكي جدًا وسيخسر كثيرًا جدًا، كل شيء في الواقع، إذا تصرّف بطريقة عدوانية. لقد وقّع اتفاقًا قويًا لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة. لن يريد أن ينهي علاقته الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو يقحم مسألة الانتخابات في الأمر».
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كيودو: واشنطن توافق على خطة اليابان للقاء الرئيس الإيراني

أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني طوكيو، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لكسر الجمود بشأن اتفاقها النووي مع القوى العالمية. وذكرت الوكالة اليابانية أن واشنطن حثت طوكيو على اطلاعها على نتائج القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس روحاني، حسبما نقل مسؤول أمريكي كبير الرسالة إلى اليابان. ونسبت الوكالة لمصادر دبلوماسية - لم تكشف عن هويتها - القول إن المسؤولين اليابانيين والإيرانيين يقومون حاليا بالتنسيق لزيارة روحاني التي قد تبدأ 20 ديسمبر الجاري، وإذا تحقق ذلك، ستكون هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ محمد خاتمي في أكتوبر 2000.
روحان

رئيس إيران: لم نغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد مجددا على موقف حكومته الثابت بشأن ضرورة رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل الدخول في أي مفاوضات. وأضاف روحاني حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أنه لا يوجد مانع من قبل الجانب الإيراني بشأن لقاء رؤساء دول مجموعة (5 + 1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
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