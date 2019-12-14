جريمة

نظر أولى جلسات محاكمة كمساري طنطا في «ضحية التذكرة»

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
محكمة - تعبيرية
محكمة - تعبيرية
تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم "مجدي.إ" كمساري قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، أمام ؛ لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار"، التى انتهت التحقيقات فيها إلى توافر نيه إيذاء المجنى عليهما ابتداءً عندما حاد المتهم عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة فى ذلك.
وأعلن محمد حسن أمين، محامى أسرة "شهيد التذكرة" عن احتمالية حضور سامح عاشور، نقيب المحامين أولى جلسات القضية بشخصه، وتفويض النقابة حسن أمين نقيب محاميو جنوب القاهرة لتولى التمثيل القانوني عن أسرة المجني عليه.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم خيًر المجنًى عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما
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تمساح (3)

كواليس العثور على تمساح أثار رعب سكان أكتوبر

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مدينة السادس من اكتوب بمحافظة الجيزة، أثارت حالة من الذعر والخوف الشديدين بين قاطني الحي الهادئ، والتي تظهر وجود تمساح بالطريق العام، وسط مناشدة أولياء الأمور للشرطة والأجهزة المعنية بسرعة التحرك والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها حرصا على سلامة أرواحهم وذويهم، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.
الطفل -مروان (2)

والدا «مروان» يتبادلا الاتهامات والطفل: «عايز ماما»

أمرت النيابة بإيداع الطفل "مروان" الذى ظهر فى فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأن والدته لا تريد بقائه معها وتربيته، مؤقتًا فى إحدى دور الرعاية، لحين انتهاء الخبراء الاجتماعيين من فحص الحالة ووضع التوصيات بشأنها، علاوة على اتخاذ قرار فى ختام التحقيقات مع الأم والأب، عقب ورود التحريات الأمنية بشأن الواقعة، ومن المقرر صدور قرار بشأن الأبوين والطفل اليوم عقب ورود التحريات الأمنية إلى النيابة العامة.
الحريق (10)

السيطرة على حريق بمصنع سجاد في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، إذ دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها. والتهمت النيران أغلب محتويات السجاد الموجود بموقع الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين في أحداث عنف الظاهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية (أحداث عنف الظاهر). وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين (الصادرة ضدهم أحكام ـ حضوري وغيابي) أنهم في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة انضموا، وآخرون مجهولون، إلى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
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طعن-بالسكين

طعن زميله.. تجديد حبس طالب أزهري 15 يومًا بالإسكندرية

جددت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، حبس طالب بالثانوية الأزهرية لمدة 15 يوما على خلفية طعن زميل له مستخدما سلاح أبيض، حيث يواجه تهمتين الأولى هي الشروع في قتل زميل له مع سبق الإصرار والثانية هي حيازته لسلاح أبيض داخل المدرسة. وبدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الدخيلة بوصول طالب أزهرى في المرحلة الثانوية مصابًا بثلاث طعنات نافذة فى الجانب الأيسر وأنها محاولة شروع في قتل وأن الطالب المصاب يرقد فى حالة صحية صعبة وخضع لعمليتين جراحيتين.
اغتيال النائب العام

المشدد 10 سنوات لمتهم باغتيال النائب العام

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام" بالسجن المشدد 10 سنوات، وصدر الحكم بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وآخرين تهما، وتم الحكم عليهم في وقت سابق في عدة تهم، أهمها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات.
مخدر-الحشيش

ضبط سائق بحوزته «كيلو حشيش» في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من ضبط "سائق" في العقد الثالث من العمر، وبحوزته نحو كيلو من مخدر الحشيش، وذلك بموقف بموقف أتوبيسات محرم بك الكائن بوسط مدينة الإسكندرية، وأثبتت التحريات أن الحشيش الذي كان بحوزته بغرض الاتجار وتوزيعها على عملائه وزبائنه نظير الحصول على مقابل مادي، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة محرم بك، لمباشرة التحقيقات معه وإثبات الواقعة بمحضر رسمي وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة معه.
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

إحالة عمال بميناء الدخيلة للمحكمة:تسببوا في وفاة شخص

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 عاملين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الجسيم، ما تسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالي 19 مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بها وقيمة انتشالها من الغرق ووفاة أحد الأشخاص على متنها. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة دخيلة 6 ووفاة مواطن كان متواجدا على متن تلك القاطرة برفقه نجله أثناء غرقها، على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.
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