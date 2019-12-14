نظر أولى جلسات محاكمة كمساري طنطا في «ضحية التذكرة»

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

محكمة - تعبيرية

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم "مجدي.إ" كمساري قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، أمام ؛ لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار"، التى انتهت التحقيقات فيها إلى توافر نيه إيذاء المجنى عليهما ابتداءً عندما حاد المتهم عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة فى ذلك.

وأعلن محمد حسن أمين، محامى أسرة "شهيد التذكرة" عن احتمالية حضور سامح عاشور، نقيب المحامين أولى جلسات القضية بشخصه، وتفويض النقابة حسن أمين نقيب محاميو جنوب القاهرة لتولى التمثيل القانوني عن أسرة المجني عليه.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم خيًر المجنًى عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما

وأعلن محمد حسن أمين، محامى أسرة "شهيد التذكرة" عن احتمالية حضور سامح عاشور، نقيب المحامين أولى جلسات القضية بشخصه، وتفويض النقابة حسن أمين نقيب محاميو جنوب القاهرة لتولى التمثيل القانوني عن أسرة المجني عليه.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم خيًر المجنًى عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجنى عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجنى عليهما.



وأهابت النيابة العامة فى بيان إحالة القضية للمحكمة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات، إيجاد الآليات التى تمنع غير حاملى تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية.



