«دمه اتصفى في دقائق».. جريمة في نهار الجمعة

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

جثة

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الحادية عشرة ظهر أمس الجمعة، هدوء يطبق على منطقة عرب غنيم بحي حلوان بمحافظة القاهرة، مكبرات الصوت تعلو بتلاوة آيات من الذكر الحكيم استعدادا لصلاة الجمعة، حركة المارة في تزايد مستمر مع قرب موعد الصلاة، يترجل الآباء مع أبنائهم قاصدين المسجد القريب في طقوس أسبوعية لكن مشادة كلامية حامية الوطيس بين شقيقين وعامل بسبب لهو الأطفال بدلت الأجواء الهادئة، مناوشات بين الطرفين انتهت بسقوط قتيل وسط ذهول وصدمة سيطرتا على الأهالي.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة حلوان من مستشفى النصر بوصول عامل ويدعى "أحمد محمود" جثة هامدة إثر إصابته بـ3 طعنات في الفخذ، أصابت إحداها الشريان المتصل بالقلب، ليفقد كمية كبيرة من الدماء أردته قتيلا في غضون دقائق.انتقلت قوة من القسم بقيادة المقدم أحمد البنداري إلى مسرح الجريمة، وانتشر رجال

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة حلوان من مستشفى النصر بوصول عامل ويدعى "أحمد محمود" جثة هامدة إثر إصابته بـ3 طعنات في الفخذ، أصابت إحداها الشريان المتصل بالقلب، ليفقد كمية كبيرة من الدماء أردته قتيلا في غضون دقائق.



انتقلت قوة من القسم بقيادة المقدم أحمد البنداري إلى مسرح الجريمة، وانتشر رجال الشرطة في أرجاء الشارع لجمع التحريات من خلال سماع أقوال شهود عيان وفحص كاميرات المراقبة.



القضية بدت واضحة دون غموض، أرشد الجيران عن هوية مرتكبي الجريمة وهما شقيقان يقيمان بنفس المنطقة واصفين الأمر "لحظة شيطان.. دول جيران".



انطلقت مأموريات لملاحقة المتهمين بعد هروبهما، وفي أقل من 24 ساعة أمكن ضبطهما في أحد الأكمنة المُعدة لهما وهما: "سيد.م"، وشقيقه "محمود". وجرى اقتيادهما إلى ديوان القسم للتحقيق الوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.







