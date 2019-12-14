رياضة

قمة نارية بين الترجي والهلال في مونديال الأندية

يتوقع أن تميل الغالبية في مدرجات ستاد جاسم بن حمد لصالح مشجعي الترجي الذين يتواجد العديد منهم في شوارع العاصمة القطرية على بعد أكثر من أربعة آلاف كلم من معقلهم التاريخي
١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
الهلال
الهلال
تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مواجهة عربية من العيار الثقيل بين البطلين القاريين الهلال السعودي (ممثل آسيا) والترجي التونسي (ممثل إفريقيا)، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2019، ويسعى "الفريق الأزرق" للبناء على أدائه القوي مؤخراً، في حين يأمل فريق "الدم والذهب" في فك نحس الخروج من المباراة الأولى، وستضمن هذه المواجهة، وهي الخامسة بين فريقين عربيين في مونديال الأندية، حضورا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي «الهلال والترجي والسد القطري».
ويلاقي الفائز في مباراة الترجي والهلال بطل أميركا الجنوبية فلامنجو البرازيلي (بقيادة المدرب السابق للهلال البرتغالي جورجي جيزوس) في نصف النهائي، بينما سيكون الفائز من مباراة السد ومونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، على موعد في نصف نهائي ثانٍ مع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا.وتقام مباراتا الدور الثاني
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محمود- كهربا

أسامة نبيه: الأنسب لكهربا مشاركته خلف المهاجم

علق أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني السابق، على صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط في الوقت الحالي، والمسؤولية الآن على كهربا وليست على الأهلي أو الزمالك أو غيره، والأهم ما يدور في عقل كهربا وما يرغب في تحقيقه. هل يرغب في صنع التاريخ مع الأهلي أم المرور مرور الكرام؟ هل تكون محطته الأخيرة مع الكرة، أم هناك محطات أخرى؟ هل يكون مجرد صفقة بضجة إعلامية فقط؟ كل تلك الأمور يحسمها اللاعب نفسه".
جوزيه مورينيو (6)

مورينيو: لن أكشف عن محادثاتي مع إيركسن

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن طبيعة علاقته بنجم الفريق الدنماركي كريستيان إيريكسن، مؤكدًا على عزمه عدم الكشف عن طبيعة المحادثات التي تجرى بينهما، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد النجم الدنماركي مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري، وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "أعرف فقط أن عقده سينتهي بنهاية هذا الموسم، المحادثات التي أجريتها معه، تبقى خاصة ولن أفصح عنها"، وأضاف "كان صادقًا معي وكنت صادقًا معه، علاقتنا جيدة منذ اليوم الأول، لن أخون تلك الثقة".
السد القطري‎

بطاقة نصف نهائي تشعل لهيب موقعة السد ومونتيري

دخل السد القطري المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم على أرضه، مرشحاً لفوز سهل، لكنه عانى الأمرّين أمام فريق هواة مغمور من كاليدونيا الجديدة، قبل أن يفوز ويصل لربع النهائي إذ تنتظره مهمة صعبة أمام مونتيري المكسيكي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. واجتاز بطل قطر بقيادة مدربه الإسباني تشافي هرنانديز المباراة الأولى بفوز صعب على بطل أوقيانوسيا يانجين 3-1 في الوقت الإضافي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ويستعد ليواجه اليوم بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في تحدٍ أصعب.
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الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال يستبعد سلمان الفرج من كأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال السعودي عن استبعاد سلمان الفرج، لاعب وسط الفريق عن قائمة الزعيم، التي ستشارك في مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي ستنطلق مساء اليوم في قطر، بمواجهة السد ونظيره هينجين سبورت، فيما سيفتتح الفريق السعودي مبارياته بمواجهة فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل، على ملعب «استاد جاسم بن حمد» بنادي السد. ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها استبعاد الفرج، وضم نواف العابد بدلا منه.
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطي عقبة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي ملعب رادس، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الفريق التونسي مهاجم الفريق أنيس البدري في الدقيقة الـ73 من ضربة جزاء . وبهذا الفوز يحتل الترجي التونسي، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، بينما يتجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثاني من المجموعة.
الرجاء

الرجاء ينتصر على فيتا كلوب في دوري الأبطال

حقق فريق الرجاء المغربي، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب، بهدف نظيف، جاء عن طريق سفيان رحيمي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشهداء، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع الفريق المغربي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الترجي التونسي الذي يتصدر المجموعة، وشبيبة القبائل الجزائري، صاحب المركز الثاني، فيما جاء الفريق الكونغولي، في المركز الرابع بدون نقاط.
صلاح-عبد-الله .(2)

صلاح عبد الله: «ليه فريقين من إفريقيا يلعبوا في آسيا؟»

علق الفنان صلاح عبد الله على لقاء السوبر الإفريقي، الذي من المقرر أن يخوضه الزمالك بطل الكونفيدرالية، والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، يوم 14 فبراير في قطر. وقال صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بجد بقى وبدون تعصب أو تطرف أنا مش فاهم ليه الإصرار على إن بلدين من إفريقيا يلعبوا السوبر الإفريقي في دولة آسيوية علاقتنا مقطوعة بيها سياسيا ودبلوماسيا ومفيش طيران مباشر، بدون تجاوز اللي فاهم يفهمني، والمتجاوز عالبلوك لا يلومني".
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