قمة نارية بين الترجي والهلال في مونديال الأندية

يتوقع أن تميل الغالبية في مدرجات ستاد جاسم بن حمد لصالح مشجعي الترجي الذين يتواجد العديد منهم في شوارع العاصمة القطرية على بعد أكثر من أربعة آلاف كلم من معقلهم التاريخي

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

الهلال

تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مواجهة عربية من العيار الثقيل بين البطلين القاريين الهلال السعودي (ممثل آسيا) والترجي التونسي (ممثل إفريقيا)، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2019، ويسعى "الفريق الأزرق" للبناء على أدائه القوي مؤخراً، في حين يأمل فريق "الدم والذهب" في فك نحس الخروج من المباراة الأولى، وستضمن هذه المواجهة، وهي الخامسة بين فريقين عربيين في مونديال الأندية، حضورا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي «الهلال والترجي والسد القطري».

ويلاقي الفائز في مباراة الترجي والهلال بطل أميركا الجنوبية فلامنجو البرازيلي (بقيادة المدرب السابق للهلال البرتغالي جورجي جيزوس) في نصف النهائي، بينما سيكون الفائز من مباراة السد ومونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، على موعد في نصف نهائي ثانٍ مع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا.وتقام مباراتا الدور الثاني