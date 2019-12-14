بطاقة نصف نهائي تشعل لهيب موقعة السد ومونتيري

بدا السد وفياً لسمعته الهجومية التي صنعها لاعبوه، لكن ما لم يفِ به الفريق المضيف كان استغلال الفرص وقدرته على هز الشباك، وحنكة لاعبيه في منطقة الجزاء، خصوصا بونجاح

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

السد القطري

دخل السد القطري المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم على أرضه، مرشحاً لفوز سهل، لكنه عانى الأمرّين أمام فريق هواة مغمور من كاليدونيا الجديدة، قبل أن يفوز ويصل لربع النهائي إذ تنتظره مهمة صعبة أمام مونتيري المكسيكي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. واجتاز بطل قطر بقيادة مدربه الإسباني تشافي هرنانديز المباراة الأولى بفوز صعب على بطل أوقيانوسيا يانجين 3-1 في الوقت الإضافي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ويستعد ليواجه اليوم بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في تحدٍ أصعب.

وبدا السد وفياً لسمعته الهجومية التي صنعها لاعبون مثل رأس الحربة الجزائري بغداد بونجاح وأكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019 وغيرهما، لكن ما لم يفِ به الفريق المضيف كان استغلال الفرص وقدرته على هز الشباك، وحنكة لاعبيه في منطقة الجزاء، خصوصا بونجاح الذي لا يزال، وعلى رغم اختياره أفضل لاعب في المباراة،