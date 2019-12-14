رياضة

بطاقة نصف نهائي تشعل لهيب موقعة السد ومونتيري

بدا السد وفياً لسمعته الهجومية التي صنعها لاعبوه، لكن ما لم يفِ به الفريق المضيف كان استغلال الفرص وقدرته على هز الشباك، وحنكة لاعبيه في منطقة الجزاء، خصوصا بونجاح
١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
السد القطري
السد القطري
دخل السد القطري المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم على أرضه، مرشحاً لفوز سهل، لكنه عانى الأمرّين أمام فريق هواة مغمور من كاليدونيا الجديدة، قبل أن يفوز ويصل لربع النهائي إذ تنتظره مهمة صعبة أمام مونتيري المكسيكي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. واجتاز بطل قطر بقيادة مدربه الإسباني تشافي هرنانديز المباراة الأولى بفوز صعب على بطل أوقيانوسيا يانجين 3-1 في الوقت الإضافي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ويستعد ليواجه اليوم بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في تحدٍ أصعب.
وبدا السد وفياً لسمعته الهجومية التي صنعها لاعبون مثل رأس الحربة الجزائري بغداد بونجاح وأكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019 وغيرهما، لكن ما لم يفِ به الفريق المضيف كان استغلال الفرص وقدرته على هز الشباك، وحنكة لاعبيه في منطقة الجزاء، خصوصا بونجاح الذي لا يزال، وعلى رغم اختياره أفضل لاعب في المباراة،
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محمود- كهربا

أسامة نبيه: الأنسب لكهربا مشاركته خلف المهاجم

علق أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني السابق، على صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط في الوقت الحالي، والمسؤولية الآن على كهربا وليست على الأهلي أو الزمالك أو غيره، والأهم ما يدور في عقل كهربا وما يرغب في تحقيقه. هل يرغب في صنع التاريخ مع الأهلي أم المرور مرور الكرام؟ هل تكون محطته الأخيرة مع الكرة، أم هناك محطات أخرى؟ هل يكون مجرد صفقة بضجة إعلامية فقط؟ كل تلك الأمور يحسمها اللاعب نفسه".
جوزيه مورينيو (6)

مورينيو: لن أكشف عن محادثاتي مع إيركسن

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن طبيعة علاقته بنجم الفريق الدنماركي كريستيان إيريكسن، مؤكدًا على عزمه عدم الكشف عن طبيعة المحادثات التي تجرى بينهما، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد النجم الدنماركي مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري، وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "أعرف فقط أن عقده سينتهي بنهاية هذا الموسم، المحادثات التي أجريتها معه، تبقى خاصة ولن أفصح عنها"، وأضاف "كان صادقًا معي وكنت صادقًا معه، علاقتنا جيدة منذ اليوم الأول، لن أخون تلك الثقة".
الهلال- واتحاد جدة (2)

قمة نارية بين الترجي والهلال في مونديال الأندية

تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مواجهة عربية من العيار الثقيل بين البطلين القاريين الهلال السعودي (ممثل آسيا) والترجي التونسي (ممثل إفريقيا)، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2019، ويسعى "الفريق الأزرق" للبناء على أدائه القوي مؤخراً، في حين يأمل فريق "الدم والذهب" في فك نحس الخروج من المباراة الأولى، وستضمن هذه المواجهة، وهي الخامسة بين فريقين عربيين في مونديال الأندية، حضورا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي «الهلال والترجي والسد القطري».
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الهلال- واتحاد جدة (2)

قمة نارية بين الترجي والهلال في مونديال الأندية

تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مواجهة عربية من العيار الثقيل بين البطلين القاريين الهلال السعودي (ممثل آسيا) والترجي التونسي (ممثل إفريقيا)، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2019، ويسعى "الفريق الأزرق" للبناء على أدائه القوي مؤخراً، في حين يأمل فريق "الدم والذهب" في فك نحس الخروج من المباراة الأولى، وستضمن هذه المواجهة، وهي الخامسة بين فريقين عربيين في مونديال الأندية، حضورا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي «الهلال والترجي والسد القطري».
الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال يستبعد سلمان الفرج من كأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال السعودي عن استبعاد سلمان الفرج، لاعب وسط الفريق عن قائمة الزعيم، التي ستشارك في مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي ستنطلق مساء اليوم في قطر، بمواجهة السد ونظيره هينجين سبورت، فيما سيفتتح الفريق السعودي مبارياته بمواجهة فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل، على ملعب «استاد جاسم بن حمد» بنادي السد. ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها استبعاد الفرج، وضم نواف العابد بدلا منه.
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