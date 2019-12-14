جريمة

النيابة تصدر 4 قرارات في واقعة تعذيب طفل على يد أمه

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
الطفل مروان ضحية التعذيب
الطفل مروان ضحية التعذيب
4 قرارات أصدرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية فجر اليوم السبت، في واقعة اتهام ربة منزل بالاعتداء بالضرب على طفلها "مروان" في مقطع فيديو أثار موجة غصب عارمة لدى الكثيرين خلال الساعات الماضية، وأمرت النيابة برئاسة المستشار هشام حاتم بحجز الأم وتدعى "تهاني.إ." 36 سنة، لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، وعرضها على إخصائين بمجلس الأمومة والطفولة، لبيان حالتها النفسية وسلامة الطفل معها، وإيداع الطفل دار رعاية تابعة لمجلس الأمومة والطفولة، وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان وجود إصابات به من عدمه.
"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة.
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تمساح (3)

كواليس العثور على تمساح أثار رعب سكان أكتوبر

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مدينة السادس من اكتوب بمحافظة الجيزة، أثارت حالة من الذعر والخوف الشديدين بين قاطني الحي الهادئ، والتي تظهر وجود تمساح بالطريق العام، وسط مناشدة أولياء الأمور للشرطة والأجهزة المعنية بسرعة التحرك والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها حرصا على سلامة أرواحهم وذويهم، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.
الطفل -مروان (2)

والدا «مروان» يتبادلا الاتهامات والطفل: «عايز ماما»

أمرت النيابة بإيداع الطفل "مروان" الذى ظهر فى فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأن والدته لا تريد بقائه معها وتربيته، مؤقتًا فى إحدى دور الرعاية، لحين انتهاء الخبراء الاجتماعيين من فحص الحالة ووضع التوصيات بشأنها، علاوة على اتخاذ قرار فى ختام التحقيقات مع الأم والأب، عقب ورود التحريات الأمنية بشأن الواقعة، ومن المقرر صدور قرار بشأن الأبوين والطفل اليوم عقب ورود التحريات الأمنية إلى النيابة العامة.
الحريق (10)

السيطرة على حريق بمصنع سجاد في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، إذ دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها. والتهمت النيران أغلب محتويات السجاد الموجود بموقع الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين في أحداث عنف الظاهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية (أحداث عنف الظاهر). وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين (الصادرة ضدهم أحكام ـ حضوري وغيابي) أنهم في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة انضموا، وآخرون مجهولون، إلى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
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والد-الطفل-مروان (2)

والد «طفل التعذيب»: أمه متوحشة.. وهطالب بالكشف عن قواها العقلية

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
المتهمة (2)

«قوله تعالى خدني».. القبض على المتهمة بتعذيب طفلها

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
نصف -مليون -جنيه

مسعفان يسلمان نصف مليون جنيه عثرا عليه في حادث بالمنيا

سلم مسعفان بالمنيا مبلغ نصف مليون جنيه لمركز شرطة بني مزار، عثرا عليه في موقع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي قبل مدخل الشيخ فضل ببني مزر، وتحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين. على الفور انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وبرفقته الرائد عبدالرحمن شعبان رئيس مباحث بني مزار، إذ تبين تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل شمال مدخل الشيخ فضل.
جثة (3)

«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.
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