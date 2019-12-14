النيابة تصدر 4 قرارات في واقعة تعذيب طفل على يد أمه

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

الطفل مروان ضحية التعذيب

4 قرارات أصدرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية فجر اليوم السبت، في واقعة اتهام ربة منزل بالاعتداء بالضرب على طفلها "مروان" في مقطع فيديو أثار موجة غصب عارمة لدى الكثيرين خلال الساعات الماضية، وأمرت النيابة برئاسة المستشار هشام حاتم بحجز الأم وتدعى "تهاني.إ." 36 سنة، لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، وعرضها على إخصائين بمجلس الأمومة والطفولة، لبيان حالتها النفسية وسلامة الطفل معها، وإيداع الطفل دار رعاية تابعة لمجلس الأمومة والطفولة، وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان وجود إصابات به من عدمه.

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة.

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية، أمس الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة الطالبية.



«التحرير» تواصلت مع "عادل ن."، والد الطفل مروان، وقال: "حد اتصل بيا قالي فيه فيديو لابنك وعامل ضجة على السوشيال ميديا، وبعدين لقيتها اتصلت بيا بتهددني"، كاشفا أنه انفصل عن "تهاني" والدة "مروان" منذ عامين ونصف ومتزوج من آخرى ولديه 4 أولاد.







