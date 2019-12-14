السجن المشدد 3 سنوات لموظف اختلس مليون جنيه

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

محكمة- أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف متهم باختلاس أموال من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه المبلغ المختلس البالغ قيمته مليون و384 ألف جنيه، ورد مثل المبلغ إلى الهيئة وعزله من الوظيفة. صدر الحكم بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد، إذ تبين للمحكمة ثبوت الاتهام واختلاس المتهم للأموال بقصد تملكها لشخصه.

رأت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم ينطبق عليه نص المادة 113 مكررا، وتتضمن أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها، اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين،

رأت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم ينطبق عليه نص المادة 113 مكررا، وتتضمن أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها، اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء ولو كان غير مصحوب بنية التملك.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الذي يشغل وظيفة أمين خزينة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفته موظفا عموميا باختلاس أموال فى حيازته بسبب وظيفته مبلغ مليون و384 ألف جنيه المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بموجب حوافظ توريد نقدية عليها توقيعه.



