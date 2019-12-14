مصرع 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حادثي تصادم بكوريا الجنوبية

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

رئيس كوريا الجنوبية

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادثي تصادم كبيرين متتاليين على طريق سريع في جنوب شرق كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أن الحادث الأول وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عندما اصطدمت حوالى 10 سيارات ومن ضمنهم شاحنات بضائع، على طريق سريع متجه إلى يونج تشون في مقاطعة شمال جيونج سانج على بعد 301 كم جنوب سول كما تحطمت خلفها 20 سيارة أخرى على التوالي.

وذكرت الشرطة الكورية الجنوبية أن هذا الحادث أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين، مضيفة أن رجال الإطفاء أخمدوا النيران في عدة سيارات في حوالي ساعتين. وأوضحت السلطات أن تصادمًا آخر وقع في نفس الوقت تقريبًا، في الجانب الآخر من نفس الطريق السريع وشمل حوالي 20 مركبة، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين. وأرجعت