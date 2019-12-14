مورينيو: لن أكشف عن محادثاتي مع إيركسن

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

جوزيه مورينيو

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن طبيعة علاقته بنجم الفريق الدنماركي كريستيان إيريكسن، مؤكدًا على عزمه عدم الكشف عن طبيعة المحادثات التي تجرى بينهما، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد النجم الدنماركي مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري، وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "أعرف فقط أن عقده سينتهي بنهاية هذا الموسم، المحادثات التي أجريتها معه، تبقى خاصة ولن أفصح عنها"، وأضاف "كان صادقًا معي وكنت صادقًا معه، علاقتنا جيدة منذ اليوم الأول، لن أخون تلك الثقة".

وتابع "سأفصح عن الحديث الذي دار بيننا فقط مع إدارة النادي، وإريكسن على علم بذلك، لأن الموضوع يخص السبيرز، لكنه لن يخرج خارج هذه الحدود".وأوضح المدرب البرتغالي "الأمر متروك لإريكسن، إذا كان يريد أن يفصح عن المحادثة فله مطلق الحرية في ذلك".وعن رأيه في مستوى إريكسن، علق "في كل مرة يشارك، يُظهر مدى الجودة

وتابع "سأفصح عن الحديث الذي دار بيننا فقط مع إدارة النادي، وإريكسن على علم بذلك، لأن الموضوع يخص السبيرز، لكنه لن يخرج خارج هذه الحدود".



وأوضح المدرب البرتغالي "الأمر متروك لإريكسن، إذا كان يريد أن يفصح عن المحادثة فله مطلق الحرية في ذلك".



وعن رأيه في مستوى إريكسن، علق "في كل مرة يشارك، يُظهر مدى الجودة التي يتمتع بها ويحاول مساعدة الفريق، وهو أمر مهم بالنسبة لي بغض النظر عن مستقبله".



وأتم "كل لاعب يمر بفترة هبوط وصعود في المستوى، إريكسن لاعب رائع لكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".



يذكر أن توتنهام يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، متخلفًا عن تشيلسي الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفارق بـ6 نقاط.