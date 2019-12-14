كوريا الشمالية تجري تجربة «مهمة».. والهدف تعزيز الردع النووي

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

كيم أون زعيم كوريا الشمالية

أجرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تجربة أخرى وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية وأن هذه التجربة سوف تعزز من قدرات الردع النووي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إجراء الاختبار مساء أمس في ساحة سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، والمعروفة باسم موقع دونجتشانج ري.

كانت كوريا الشمالية قد أجرت أيضا منذ أسبوع ما أسمته اختبارًا مهمًا للغاية في موقع إطلاق القمر الصناعي، ما أثار مخاوف من أنها قد تستعد لإطلاق صاروخ بعيد المدى.