سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

كوريا الشمالية تجري تجربة «مهمة».. والهدف تعزيز الردع النووي

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
كيم أون زعيم كوريا الشمالية
كيم أون زعيم كوريا الشمالية
أجرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تجربة أخرى وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية وأن هذه التجربة سوف تعزز من قدرات الردع النووي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إجراء الاختبار مساء أمس في ساحة سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، والمعروفة باسم موقع دونجتشانج ري.
كانت كوريا الشمالية قد أجرت أيضا منذ أسبوع ما أسمته اختبارًا مهمًا للغاية في موقع إطلاق القمر الصناعي، ما أثار مخاوف من أنها قد تستعد لإطلاق صاروخ بعيد المدى.
بركان-النار-في-جواتيمالا (1)

ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان نيوزيلندا إلى 15 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 15 قتيلا وفقدان نحو 17 آخرين، وذلك بعدما لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته جراء الحادث. وذكرت الشرطة النيوزيلندية وفقا لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن القتيل كان قد تم احتجازه بالمستشفى بعد إصابته في الثورات البركاني الذي اندلع الإثنين الماضي.
مون-جيه-إن-رئيس-كوريا-الجنوبية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حادثي تصادم بكوريا الجنوبية

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادثي تصادم كبيرين متتاليين على طريق سريع في جنوب شرق كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أن الحادث الأول وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عندما اصطدمت حوالى 10 سيارات ومن ضمنهم شاحنات بضائع، على طريق سريع متجه إلى يونج تشون في مقاطعة شمال جيونج سانج على بعد 301 كم جنوب سول كما تحطمت خلفها 20 سيارة أخرى على التوالي.
الفنلندية سانا مارين

أصغر رئيسة وزراء في العالم: لست مثلا أعلى وهذا سر نجاحي

تعد الفنلندية سانا مارين البالغة من العمر 34 عامًا، أصغر من يتولى رئاسة الوزراء في العالم، إلا أنها قالت لرويترز، أمس الجمعة، إنها لا تشعر بكونها "مثلا أعلى". وعُينت مارين رئيسة للوزراء يوم الثلاثاء، وبعد يومين وجدت نفسها كتفا إلى كتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهما في قمة للاتحاد الأوروبي يحضرها قادة الدول الأعضاء السبع والعشرين، بحسب "سكاي نيوز عربية". وابتسمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في وجه مارين، وحضنتها بحرارة عندما التقتا في القمة ببروكسل.
انفجار-سيارة-مفخخة (2)

مقتل وإصابة 16 شخصًا في انفجار قنبلة شرقي أفغانستان

لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مدنيين مصرعهم ، فيما أصيب ستة آخرين بجروح؛ جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بوسط محافظة "غازني" الواقعة شرقي أفغانستان. وأوضح متحدث باسم الرئاسة صديق صديقي في تغريدة نشرها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" أوردتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة، أن ضحايا الحادث كانوا على طريق سفر داخل مركبة، ملقيًا باللائمة في وقوع الانفجار على حركة "طالبان" المتمردة.
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد ترامب

ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيخسر كل شيء إذا تصرف بعدوانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيخسر كل شيء إذا تصرّف بطريقة عدوانية، مطالبًا بيونج يانج بالتخلي عن أسلحتها النووية كما وَعدَت، إذ كتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «كيم جونج أون ذكي جدًا وسيخسر كثيرًا جدًا، كل شيء في الواقع، إذا تصرّف بطريقة عدوانية. لقد وقّع اتفاقًا قويًا لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة. لن يريد أن ينهي علاقته الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو يقحم مسألة الانتخابات في الأمر».
مارك-اسبر (3)

الإدارة الأمريكية تجبر وزير البحرية على الاستقالة من منصبه

كشفت مصادر أمريكية، أن مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، أجبر ريتشارد سبنسر وزير البحرية على الاستقالة من منصبه، بسبب "إخلاله بالتسلسل القيادي العسكري وسعيه لإبرام اتفاق سري مع البيت الأبيض". وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق، الذي أدى لإقصاء وزير البحرية عن منصبه، كان له صلة بقضية ضابط العمليات الخاصة إيدي جالاجر، وهو واحد من ثلاثة ضباط يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بما تسبب في حالة من التوتر بين وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" وبين الرئيس دونالد ترامب. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على "تويتر" قائلاً: "إن إقصاء سبنسر كانت بسبب تجاوزات في إنفاق وزارته وللطريقة التي عومل بها الضابط جالاجر".
مايكل بلومبرج

«مايكل بلومبرج» يعلن ترشحه للرئاسة: أعيد بناء أمريكا

أعلن مايكل بلومبرج، اليوم الأحد، ترشحه للرئاسة الأمريكية، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين، الساعين للحصول على ترشيح حزبهم، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، إذ قال بلومبرج، البالغ من العمر 77 عاما، على موقعه على الإنترنت، مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: «سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا». وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرج الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية، وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية، وفقًا لسكاي نيوز.
مصطفى-مدبولي

مدبولي:نقدر حرص «التمويل الدولية» على التعاون مع مصر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تقدير مصر لحرص مؤسسة التمويل الدولية على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، واعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيرا إلى عدد من المشروعات التنموية التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، متمثلة محليا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروع إحلال المركبات التى تعمل بالسولار بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، أو على الصعيد الإقليمي مثل مشروع الربط الكهربي بين مصر وإثيوبيا والسودان.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]