14 مصابا في حريق باخرة سياحية بالأقصر

تحرير:سماح عوض الله ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

حريق باخرة - أرشيفية

أصيب 14 شخصا في حريق نشب بمركب سياحي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ الركاب وطاقم المركب من الموت، وحال سرعة وصول القوات دون وقوع كارثة. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالأقصر إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بمرسى الوطنية بمنطقة البغدادي وتحديدا في غرف العاملين بالمركب لدى توقفها بالمرسى، ليدفع مدير إدارة الحماية المدنية بلنشات الإطفاء النهري إلى موقع الحريق موجها بسرعة محاصرة مصدر النيران.

في غضون دقائق، انتقل إلى موقع الحريق رجال الإطفاء والإسعاف والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بديوان عام المحافظة وعدد من قيادات مديرية الأمن. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد محاصرة ألسنة النيران بمعاونة العاملين بمركب "س.م.ج"؛ ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح. وأسفر الحريق