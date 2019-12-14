أسامة نبيه: الأنسب لكهربا مشاركته خلف المهاجم

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

كهربا

علق أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني السابق، على صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط في الوقت الحالي، والمسؤولية الآن على كهربا وليست على الأهلي أو الزمالك أو غيره، والأهم ما يدور في عقل كهربا وما يرغب في تحقيقه. هل يرغب في صنع التاريخ مع الأهلي أم المرور مرور الكرام؟ هل تكون محطته الأخيرة مع الكرة، أم هناك محطات أخرى؟ هل يكون مجرد صفقة بضجة إعلامية فقط؟ كل تلك الأمور يحسمها اللاعب نفسه".

وعن أفضل مركز لكهربا، قال مدرب المنتخب الوطني السابق: "من وجهة نظري، مركز الجناح لا ينافس كهربا في الوقت الحالي. الأفضل مشاركته كمهاجم وهمي أو خلف المهاجم الصريح، وكهربا شارك سابقا في مركز المهاجم مع هيكتور كوبر في المنتخب". وأوضح أسامة نبيه: "من رأيي الشخصي فأن كهربا لن يفيد في اللعب على الخطوط مثل

وعن أفضل مركز لكهربا، قال مدرب المنتخب الوطني السابق: "من وجهة نظري، مركز الجناح لا ينافس كهربا في الوقت الحالي. الأفضل مشاركته كمهاجم وهمي أو خلف المهاجم الصريح، وكهربا شارك سابقا في مركز المهاجم مع هيكتور كوبر في المنتخب".



وأوضح أسامة نبيه: "من رأيي الشخصي فأن كهربا لن يفيد في اللعب على الخطوط مثل رمضان صبحي ومحمد صلاح وتريزيجيه، ومعدله التهديفي وقتها سيكون قليلا. الأنسب هو مشاركته خلف المهاجم أو كمهاجم وهمي".



ويتقاضى محمود كهربا صاحب الـ25 عامًا، 9 ملايين في الموسم بعد التوقيع للنادي لأهلي وتسديد الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق أفيس البرتغالي والذي تكفل به المارد الأحمر.