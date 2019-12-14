نقيب الفلاحين: 100 قرش سعر كيلو الطماطم في الغيط

تحرير:التحرير ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين والأمين العام لأمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، أن خسائر مزارعي الطماطم المتتالية تؤدي لخراب بيوتهم، كما تؤدي إلى أزمات مستقبلية، حيث يتجه هؤلاء المزارعون لتقليل مساحات زراعة الطماطم مما يؤدي لزيادة في أسعارها، وبالتالي غضب المستهلكين. وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية، أن كيلو الطماطم يُباع الآن في الحقل بجنيه واحد، لافتا أن متوسط تكلفة زراعة فدان الطماطم هذا الموسم حوالى 40 ألف جنيه، ومتوسط إنتاجية الفدان 20 طن طماطم تقريباً، بما يعني أن كيلو الطماطم يكلف المزارع في المتوسط 2 جنيه.

وتابع: "إذا أخذنا متوسط السعر في الحقول لكيلو الطماطم هذا الموسم، والذي تأرجح من 2 جنيه إلى جنيه واحد، أي 1.5 جنيه في الغالب فإن مزارع الطماطم يخسر في المتوسط عشرة آلاف جنيه لكل فدان".



