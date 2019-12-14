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نقيب الفلاحين: 100 قرش سعر كيلو الطماطم في الغيط

تحرير:التحرير ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين والأمين العام لأمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، أن خسائر مزارعي الطماطم المتتالية تؤدي لخراب بيوتهم، كما تؤدي إلى أزمات مستقبلية، حيث يتجه هؤلاء المزارعون لتقليل مساحات زراعة الطماطم مما يؤدي لزيادة في أسعارها، وبالتالي غضب المستهلكين. وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية، أن كيلو الطماطم يُباع الآن في الحقل بجنيه واحد، لافتا أن متوسط تكلفة زراعة فدان الطماطم هذا الموسم حوالى 40 ألف جنيه، ومتوسط إنتاجية الفدان 20 طن طماطم تقريباً، بما يعني أن كيلو الطماطم يكلف المزارع في المتوسط 2 جنيه.
وتابع: "إذا أخذنا متوسط السعر في الحقول لكيلو الطماطم هذا الموسم، والذي تأرجح من 2 جنيه إلى جنيه واحد، أي 1.5 جنيه في الغالب فإن مزارع الطماطم يخسر في المتوسط عشرة آلاف جنيه لكل فدان".

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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
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مدبولى: إصلاحات هيكلية واسعة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
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السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
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العثور على تمثال ملكي على هيئة «أبو الهول»

عثرت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأثري سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي آثار ملوي، على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، وذلك في أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة "كوم اللولي" في جبانة "تونا الجبل" بمحافظة المنيا. وقال جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة "35 سم" وعرضه "55 سم"، وإن ملامح وتفاصيل الوجه واضحة، ما يعكس مهارة الفنان المصري القديم.
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