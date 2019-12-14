مسؤول أمريكي: حزب الله تنظيم «إرهابي وفاسد»

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

حزب الله

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بالأمس على أشخاص يعملون لمصلحة "حزب الله" تنسجم مع موقف الولايات المتحدة المتمثل في كون الحزب تنظيما إرهابيا وإجراميا فاسدا. وقال شنكر في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن نشاطات حزب الله لا تعتمد فقط على الطائفة الشيعية، ولكن على أفراد وجماعات أخرى يسهلون نشاطاته، وهم ينتمون لطوائف أخرى..مضيفا: "عندما نفرض العقوبات على أي شخص أو كيان، فإننا لا نأخذ الخلفية الدينية في الاعتبار".

وشدد مساعد وزير الخارجية الأمريكي على أن لبنان يحتاج إلى حكومة تطبق الإصلاح الحقيقي، متابعا: "لن تكون هناك أية مساعدات مالية من المجتمع الدولي إلا إذا تألفت حكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات، حينها فقط سيقدم المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية "مثل صندوق النقد الدولي وغيره" مساعدات تقنية وغيرها، وهذا