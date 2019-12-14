الحكم بإيداع عمر البشير مؤسسة إصلاح لمدة عامين

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

عمر البشير

قضت محكمة سودانية، اليوم السبت، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أموال ضبطت في مقر إقامته، وذلك في جلسة، خُصصت للنطق بالحكم، في قضية اتهامه بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي. وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يُجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة، ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان.

وأمر القاضي بـ "إيداع المتهم عمر حسن البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، على أن تحسب المدة بعد انتهاء الإجراءات في بلاغ آخر ضده، ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة المحلية والأجنبية، لصالح حكومة السودان".وفي بداية الجلسة، أثبت أعضاء هيئتي الاتهام والدفاع، حضورهم أمام رئيس المحكمة، وتلا القاضي