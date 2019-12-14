لليوم الثالث.. إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الطقس

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

ميناء البرلس

قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس في كفر الشيخ، اليوم السبت، إغلاق الميناء لليوم الثالث على التوالي بسبب سرعة الرياح التي ترتب عليها ارتفاع أمواج البحر المتوسط، وسرعة التيارات الشديدة التي حالت دون خروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط.

وتتعرض المناطق الشمالية لمحافظة كفر الشيخ لرياح شديدة، وعلى الرغم من قلة فرص سقوط الأمطار، فإن الرياح أثرت على حركة الصيد في بحيرة البرلس لارتفاع الأمواج وعدم ملائمة البحيرة للصيد.



