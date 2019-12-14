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لليوم الثالث.. إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الطقس

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
ميناء البرلس
ميناء البرلس
قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس في كفر الشيخ، اليوم السبت، إغلاق الميناء لليوم الثالث على التوالي بسبب سرعة الرياح التي ترتب عليها ارتفاع أمواج البحر المتوسط، وسرعة التيارات الشديدة التي حالت دون خروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط.
وتتعرض المناطق الشمالية لمحافظة كفر الشيخ لرياح شديدة، وعلى الرغم من قلة فرص سقوط الأمطار، فإن الرياح أثرت على حركة الصيد في بحيرة البرلس لارتفاع الأمواج وعدم ملائمة البحيرة للصيد.

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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
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مدبولى: إصلاحات هيكلية واسعة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
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السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
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العثور على تمثال ملكي على هيئة «أبو الهول»

عثرت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأثري سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي آثار ملوي، على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، وذلك في أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة "كوم اللولي" في جبانة "تونا الجبل" بمحافظة المنيا. وقال جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة "35 سم" وعرضه "55 سم"، وإن ملامح وتفاصيل الوجه واضحة، ما يعكس مهارة الفنان المصري القديم.
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أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية
البرلس-كفر-الشيخ

إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس بكفر الشيخ اليوم الخميس إغلاق الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط والرياح العاتية بصورة خطيرة يستحيل معها خروج أي مركب من الميناء.
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الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار ورياح خلال الـ48 ساعة القادمة

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدًا الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا، مشيرًا في بيان للهيئة اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.
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بسبب سوء الطقس.. إغلاق ميناء سفاجا أمام حركة الملاحة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء سفاجا البحري، اليوم الجمعة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح واضطراب حالة البحر. وقال اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس هيئة مواني البحر الأحمر في بيان، إنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة؛ موجها مديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني.
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