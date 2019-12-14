ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان نيوزيلندا إلى 15 قتيلًا

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

بركان

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 15 قتيلا وفقدان نحو 17 آخرين، وذلك بعدما لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته جراء الحادث. وذكرت الشرطة النيوزيلندية وفقا لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن القتيل كان قد تم احتجازه بالمستشفى بعد إصابته في الثورات البركاني الذي اندلع الإثنين الماضي.

وثار البركان، يوم الإثنين الماضي، بينما كانت 4 مجموعات سياحية على الجزيرة، التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الساحل الشرقي لنورث أيلاند، وأمكن رؤية أعمدة ضخمة من الرماد من على البر الرئيسي، فيما هرعت مروحيات إلى الجزيرة، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن نحو 100 شخص