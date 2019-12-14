60 ثانية ترصد استعدادات تأمين منتدى شباب العالم

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

قوات الشرطة

60 ثانية هي مدة مقطع فيديو أعده قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، يرصد استعدادات الوزارة لتأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ديسمبر 2019، والذي يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثالثة منه اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المحورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.

وعقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً مع كبار مساعديه، لبحث محاور الخطة الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات المنتدى.واطمأن توفيق على جاهزية القوات من خلال استعراض القيادات الأمنية لما تم تنفيذه من محاور الخطة الأمنية، وعلى استيعاب القوات لكافة المهام الموكلة إليهم، مشددا على اتخاذ أعلى