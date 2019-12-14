جولة تفقدية للسيسي بالدراجة في شرم الشيخ

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، والتي تشهد إقامة منتدى شباب العالم. ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة للتأمين الطبي للمنتدى المقرر أن ينطلق اليوم السبت ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف مجاهد أن الخطة تشمل فرق طبية من كافة التخصصات كالطواريء والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع أية حالة مرضية في الحال، وأن كل عيادة مجهزة بوحدة رعاية مركزة للحالات الحرجة لتقديم الخدمة الطبية على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق لإخلاء الحالات بعد إسعافها