علام: تخصيص 15 ديسمبر يوما للإفتاء «حدث تاريخي»

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية - صورة أرشيفية

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن تخصيص يوم الخامس عشر من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للإفتاء هو حدث تاريخي وبداية انطلاقة تعطي رمزية كبيرة للفتوى"، مضيفا أن هذا الحدث المهم جاء نتيجة اتفاق المجتمعين في المؤتمر العالمي للإفتاء منتصف أكتوبر الماضي على اختيار يوم الخامس عشر من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للإفتاء، كونه يوافق تاريخ إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قبل أربع سنوات.

وأشار علام، في كلمة مصورة بمناسبة إطلاق دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لـ "اليوم العالمي للإفتاء"، الذي تبدأ فعاليته، غدا الأحد، إلى أن عدد أعضاء الأمانة وصل الآن إلى ما يزيد عن 50 مفتيا وعالما من مختلف دول العالم أجمع، ما يعد إنجازا كبيرا يستحق الإشادة به، معربا عن تقديره