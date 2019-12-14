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علام: تخصيص 15 ديسمبر يوما للإفتاء «حدث تاريخي»

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية - صورة أرشيفية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية - صورة أرشيفية
قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن تخصيص يوم الخامس عشر من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للإفتاء هو حدث تاريخي وبداية انطلاقة تعطي رمزية كبيرة للفتوى"، مضيفا أن هذا الحدث المهم جاء نتيجة اتفاق المجتمعين في المؤتمر العالمي للإفتاء منتصف أكتوبر الماضي على اختيار يوم الخامس عشر من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للإفتاء، كونه يوافق تاريخ إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قبل أربع سنوات.
وأشار علام، في كلمة مصورة بمناسبة إطلاق دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لـ "اليوم العالمي للإفتاء"، الذي تبدأ فعاليته، غدا الأحد، إلى أن عدد أعضاء الأمانة وصل الآن إلى ما يزيد عن 50 مفتيا وعالما من مختلف دول العالم أجمع، ما يعد إنجازا كبيرا يستحق الإشادة به، معربا عن تقديره
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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
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مدبولى: إصلاحات هيكلية واسعة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
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السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
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العثور على تمثال ملكي على هيئة «أبو الهول»

عثرت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأثري سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي آثار ملوي، على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، وذلك في أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة "كوم اللولي" في جبانة "تونا الجبل" بمحافظة المنيا. وقال جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة "35 سم" وعرضه "55 سم"، وإن ملامح وتفاصيل الوجه واضحة، ما يعكس مهارة الفنان المصري القديم.
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: داعش استعان بالطيور الانتحارية لتدريب أطفاله على الذبح

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن 93% من فتاوى التنظيمات المتطرفة تتعارض مع حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى تكفير تلك التنظيمات الإرهابية للقائلين بالحقوق السياسية والدساتير الدولية والانتخابات والأحزاب السياسية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والحق في الحياة والحق في السفر، إذ قال المؤشر في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 71 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: «إن خطايا تنظيم (داعش) الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية لم تكتفِ بهدر دم الإنسان وحقوقه؛ بل تخطتها لتشمل الحيوانات أيضا».
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مفتي الجمهورية: العدو المشترك للأديان هو الإلحاد

??قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن العدو المشترك للأديان هو الإلحاد ولابد من تكاتف أتباع الأديان للتصدي لهذا الخطر الداهم، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية أقرت الحرية الدينية للناس جميعا، حيث أكد القرآن الكريم أن اختلاف الناس في معتقداتهم من سنن الله تعالى في خلقه كما في قولِه تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}?.?
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مفتي الجمهورية: بناء الدولة لا يتحقق إلا بالعلم والعمل والاجتهاد

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه لا توجد حضارة في الدنيا تقوم على الأوهام ، مشددا على أن الحضارات تقوم على العلم والاجتهاد، إذ قال المفتى في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بمدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان «دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بالمخاطر التي تواجهها مصر»، تحت رعاية الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور أساتذة وعمداء وطلبة الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة: «إن الوصول إلى بناء الدولة والعمران لا يتحقق إلا من خلال العلم والعمل والاجتهاد، وأن العلوم الدنيوية أمر مهم لخدمة الحضارة، وتابع مصر تمتلك أسماء من العلماء لامعة ، ونريد أن يكون لدينا آلاف العلماء من أمثالهم».
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

مفتي الجمهورية: الشأن العام لم يعد مجالا لأي إنسان أن يتكلم فيه

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن ثقافة بناء الدولة الحديثة لابد أن تراعي التخصص الدقيق، فعصر العموميات ومعرفة كل شيء ولى وانتهى، وعلينا أن نعود لأهل الاختصاص كل في مجاله، مشيرًا خلال كلمته بالجلسة التحضيرية الرئيسية لمؤتمر الشأن العام 2020، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إلى أن دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ محمد عبده أصبحت بيت خبرة في الإفتاء وعلى سبيل المثال لجأت دار الإفتاء إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عندما تطرقت إلى قضية السكان.
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