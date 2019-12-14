التحفظ ومصادرة أمواله.. السن ينقذ البشير من السجن

القاضي أوضح الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين لحين اكتمال البلاغات في مواجهته نظرًا لأن الأخير عمره تجاوز السبعين عامًا ولا يمكن إيداعه في السجن.
شهد السودان اليوم السبت، أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق عمر البشير، بعد أن أطاح به الجيش في الحادي عشر من أبريل الماضي، وتم الحكم بالتحفظ على البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله.
وقضت المحكمة الجنائية السبت، بإيداع الرئيس المعزول بمؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضده، لكن المحكمة أسقطت حكم السجن عن البشير لبلوغه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".
اتهام بتسييس الحكم
وخلال جلسة النطق بالحكم، حول أنصار البشير القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم.
وأوضح القاضي، أن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين لحين اكتمال البلاغات في مواجهته، نظرًا لأن الأخير عمره تجاوز السبعين عامًا ولا يمكن إيداعه في
اتهام بتسييس الحكم
وخلال جلسة النطق بالحكم، حول أنصار البشير القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم.
وأوضح القاضي، أن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين لحين اكتمال البلاغات في مواجهته، نظرًا لأن الأخير عمره تجاوز السبعين عامًا ولا يمكن إيداعه في السجن بحسب القانون السوداني.
وبعد صدرو الحكم، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيسة وشككت في ظروف المحاكمة.
وفي رده على سؤال حول الحكم ومدته، قال البشير لقناة "العربية" في المحكمة: "لا تعليق".
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واستبقت السلطات السودانية جلسة اليوم بنشر قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم منذ الصباح اليوم تخوفا من مظاهرات يقوم بها أنصار البشير، وقال الجيش في بيان محذرًا: "سنمنع وقوع أي عنف".
وأعلن الجيش السوداني، أمس الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم "الزحف الأخضر"، وعشية النطق بالحكم على البشير الذي يواجه تهمة الفساد.
ومنذ أغسطس الماضي، بدأت محاكمة البشير الذي حضر داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددًا من جلسات هذه المحاكمة، والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ أبريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير.
وأقر البشير في مايو الماضي بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة والمتعلقة بالفساد، كما كشف عن أسماء متورطة معه.
تصفية "حزب البشير"
وقبل ساعات من النطق بالحكم، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي، أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأوضح الفكي أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.
وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.
كما سبق الحكم، إلقاء نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، القبض على زوجته وداد بابكر الخميس، بتهمة "الثراء الحرام والمشبوه".
وقالت مصادر موثوقة إن النيابة ألقت القبض على وداد، وتقوم بإجراء التحريات معها بشأن امتلاك أراض في حي "كافوري" بالخرطوم بحري.
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وأضافت أن التحري مع زوجة البشير يشمل أيضا حسابات مصرفية تمتلكها في عدد من المصارف.
وأكدت المصادر إحالة وداد عقب التحقيق إلى سجن النساء في أم درمان لحين الفصل في التحري.