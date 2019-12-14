نائب: المحليات بحاجة لإعادة صياغة قبل التطوير

تحرير:أحمد جاد ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال فايز بركات نائب أشمون عضو لجنة التعليم، إن المحليات بحاجة إلى التطهير الجذري قبل البدء بأية عمليات تطوير للقضاء على الفساد الذي استشرى فيها على مدى العقود السابقة، مشيدا بوضع الحكومة خطة جديدة للقضاء على الفساد وتفعيل قدرات العاملين بالمحافظات، لتأهيلهم للعمل بكفاءة لتنفيذ استراتيجية 2030 التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة المحليات في مصر إذا كانت هناك رغبة بالفعل للانتقال إلى التنمية الحقيقية واللحاق بركب الدول الحديثة.

وأكد بركات أن فساد المحليات هو السبب في معاناة المواطن اليومية من فقر ومرض وجهل وبطالة وإرهاب وغلاء الأسعار وعدم تكافؤ الفرص وإهدار المال العام، وأن المحليات فقدت ثقة المواطنين بسبب الفساد الذي استشرى بها لسنوات طويلة، نتيجة عدم وجود رقابة على العاملين فيها وعدم تطبيق سياسية الثواب والعقاب، ما جعلهم