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نائب: المحليات بحاجة لإعادة صياغة قبل التطوير

تحرير:أحمد جاد ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال فايز بركات نائب أشمون عضو لجنة التعليم، إن المحليات بحاجة إلى التطهير الجذري قبل البدء بأية عمليات تطوير للقضاء على الفساد الذي استشرى فيها على مدى العقود السابقة، مشيدا بوضع الحكومة خطة جديدة للقضاء على الفساد وتفعيل قدرات العاملين بالمحافظات، لتأهيلهم للعمل بكفاءة لتنفيذ استراتيجية 2030 التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة المحليات في مصر إذا كانت هناك رغبة بالفعل للانتقال إلى التنمية الحقيقية واللحاق بركب الدول الحديثة.
وأكد بركات أن فساد المحليات هو السبب في معاناة المواطن اليومية من فقر ومرض وجهل وبطالة وإرهاب وغلاء الأسعار وعدم تكافؤ الفرص وإهدار المال العام، وأن المحليات فقدت ثقة المواطنين بسبب الفساد الذي استشرى بها لسنوات طويلة، نتيجة عدم وجود رقابة على العاملين فيها وعدم تطبيق سياسية الثواب والعقاب، ما جعلهم
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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
مصطفى-مدبولي

مدبولى: إصلاحات هيكلية واسعة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
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السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
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العثور على تمثال ملكي على هيئة «أبو الهول»

عثرت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأثري سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي آثار ملوي، على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، وذلك في أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة "كوم اللولي" في جبانة "تونا الجبل" بمحافظة المنيا. وقال جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة "35 سم" وعرضه "55 سم"، وإن ملامح وتفاصيل الوجه واضحة، ما يعكس مهارة الفنان المصري القديم.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
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كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
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تجديد دماء الحكومة.. توقعات وتغييرات مفاجئة ومطالب بالمزيد

يبدو أن القيادة السياسية فى الدولة، بدأت خطوات قوية فى إصلاح هيكلها الإدارى الرئيسى، بدأتها بحركة كبيرة على مستوى المحافظين مدعومة بعدد من النواب الشباب، مع توقعات بحركة تعديلات وزارية واسعة خلال الأيام القادمة، مما يفتح الطريق أمام أسئلة كثيرة حول المستقبل.
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النواب يوافق على التجديد لمحافظ البنك المركزي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية أعضائه، على ترشيح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 27 نوفمبر الجاري، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، حيث انتهت فترة ولاية طارق عامر الأولى يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، والتي كانت قد بدأت في 27 نوفمبر عام 2015.
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