مكافحة المخدرات تستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

وزارة الداخلية

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عددا من طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس (أعضاء جمعية البحث الجنائى التابعة للجنة الثقافية بالكلية) ومشرفيهم. خلال الزيارة تم الترحيب بالحضور ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، والتأكيد على حرص أجهزة الوزارة على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار تعاطى المواد المخدرة، وإبراز نتائج جهود كافة أجهزة الوزارة فى مجال مكافحة وضبط القائمين على ترويجها، فضلاً عن دور الإدارة التوعوى الذى تنيذه من خلال برامج متخصصة وحملات توعية مستمرة بمخاطر المخدرات.

خلال محاضرة ألقاها أحد القيادات الأمنية بالإدارة، تم إيضاح العديد من النقاط المتعلقة بالمخدرات من بينها (أسباب التعاطى والإدمان - تأثيرها العضوى والنفسى – كيفية تجنب الوقوع فى براثن الإدمان – القضايا الهامة التى تم ضبطها وفقاً لأحدث التقنيات الحديثة).. كما قام الطلاب بزيارة متحف الإدارة العامة لمكافحة

خلال محاضرة ألقاها أحد القيادات الأمنية بالإدارة، تم إيضاح العديد من النقاط المتعلقة بالمخدرات من بينها (أسباب التعاطى والإدمان - تأثيرها العضوى والنفسى – كيفية تجنب الوقوع فى براثن الإدمان – القضايا الهامة التى تم ضبطها وفقاً لأحدث التقنيات الحديثة).. كما قام الطلاب بزيارة متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والذى يحوى مجموعة من الصور والمجسمات التى توضح أساليب الإخفاء والتهريب.



وفي نهاية الزيارة قدم الزائرون الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة والتعرف على جهود أجهزة الوزارة للتصدى والحد من المواد المخدرة وحجبها عن المتعاطين وضبط القائمين على ترويجها.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق الأمن الاجتماعي، وتوطيد أواصر التعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس والجامعات.



